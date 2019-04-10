Son Dakika Haberleri: Avrupalı turistler geri dönüyor, fiyat artıyor

Avrupalı turistler geri dönüyor, fiyat artıyor

1 saat önce

Daralan ekonomiye cansuyu olması beklenen turizmden iyi haberler geliyor.

Avrupalı turistler geri dönüyor, fiyat artıyor, System.String[]
Daralan ekonomiye cansuyu olması beklenen turizmden iyi haberler geliyor. İlk 2 ayda İstanbul'a gelen Ortadoğulu turist sayısı azalırken Avrupalı sayısında belirgin bir artış var. (Selenay Yağcı)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:04 
turist, Orta Doğu, İstanbul, Ekonomi
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