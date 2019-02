Avrupalı Turistler Türkiye'ye Dönüyor

YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa ülkelerindeki turistlerin yeniden Türkiye'ye yöneldiğini belirterek "2019'da Avrupa'nın da geri geldiğini görüyoruz ön rezervasyonlardan. 2019 daha parlak bir yıl olacak." dedi.



Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı turistleri ülkeye çekmek için destinasyon sayısını artırıp, sezonu uzatmak gerektiğini söyledi.



Turizm sektörü olarak 2018'de rekor kırdıklarını belirten Bağlıkaya, "Fakat değişik segmentteki yolcular biraz daha geç geliyor. Bunlar kruvaziyer, kongre turizmi gibi segmentler. Bunlar biraz daha nazlı yolcular. Harcama kapasitesi yüksek, ekonomik durumlarının biraz daha iyi olduğu turistlerin tercihleri bunlar. Dolayısıyla onlar biraz daha geç geliyor. Kruvaziyerle ilgili bir de özel durum var. Bunlar yaklaşık 4 sene önce planlanıyor. 2016'da gerçekten askilik yaşadı sektör. Ben 2019'da yavaş yavaş Türkiye'nin kruvaziyer limanlarına talebin artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Avrupalı turist dönüyor"



Bu yıl da turizmde rekor hedeflediklerini vurgulayan Bağlıkaya, 40 milyar dolar ve 50 milyon turist hedefiyle sezona başlayacaklarını aktardı.



Gelecek sezon için de değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, "2018'de Avrupa pazarı 2015'in gerisinde kapattı. Her ne kadar rekor kırsak da bunlar Avrupa dışından gelen turistlerle oldu. 2019'da Avrupa'nın da geri geldiğini görüyoruz ön rezervasyonlardan. 2019 daha parlak bir yıl olacak." dedi.



Uzak Doğu pazarını da yakından incelediklerini dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:



"Hindistan ve Uzak Doğu derinliği olan pazarlar. Fakat bize mesafe olarak uzak pazarlar. Dolayısıyla oralardan 10 milyon turisti Türkiye'ye getirmeyi hedeflemek gerçekçi olmayabilir. Öyle bir trafik de yok aramızda. Ancak bu pazarlarda her geçen gün kademeli olarak turist sayımızı artırmamız gerekiyor. Yurt dışına harcama kapasitesi yüksek turist gönderiyorlar. Biz bu sene o pazarlarda yüzde 60'lık bir büyüme yakaladık. Bunu böyle böyle artırarak 1 milyona, 1,5 milyona getirmeyi hedefliyoruz."



Hindistan'dan gelen turistlerin vize sorunu yaşadığını, bunun bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Bağlıkaya, "Hindistan'ın daha sıkı devreye girmesi lazım. Orada çok ciddi bir vize sorunu var. Bu pazarda vize sorunu çözüldüğünde çok ciddi bir kapasiteyi Türkiye'ye getirme ihtimali var. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.



Bağlıkaya, erken rezervasyonda fiyatların dövize bağlı olarak geçen seneye göre daha yüksek olduğunu, yerli turistin bunu dikkate alarak erken rezervasyondan faydalanarak tatil planını yapmasının yararlı olacağını sözlerine ekledi.

