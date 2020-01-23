Avrupalı turistlere Türkiye'de 'muhafazakar' otel sürprizi: Turizm şirketi özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupalı turistlere Türkiye'de 'muhafazakar' otel sürprizi: Turizm şirketi özür diledi - Son Dakika Dünya

Avrupalı turistlere Türkiye'de 'muhafazakar' otel sürprizi: Turizm şirketi özür diledi

6 saat önce

Dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden TUI, Türkiye'de alkollü içki servis etmeyen, kadın ve erkek havuzlarını ayıran otele gönderdiği Avrupalı müşterilerden özür diledi.

Avrupalı turistlere Türkiye'de 'muhafazakar' otel sürprizi: Turizm şirketi özür diledi, System.String[]

Dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden TUI Group (Touristik Union International), Türkiye'de alkollü içki servis etmeyen, kadın ve erkek havuzlarını ayıran otele gönderdiği Avrupalı müşterilerden özür diledi.


İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre, turistler Fethiye Ölüdeniz'deki Ova oteli için rezervasyon yaptı, ancak tatil tarihi gelmeden önce otel el değiştirdi. Oteli satın alan Zehra Grubu, 'her şey dahil' sistemiyle çalışan mekanın konseptini değiştirerek 'muhafazakar' otel olarak işletmeye başladı.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:49 
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