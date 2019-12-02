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Son Dakika Güncel Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) 2. Genel Kurula gidiyor - Son Dakika

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) 2. Genel Kurula gidiyor

7 saat önce

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB ) 2.Genel Kurul ile güçlenerek yola devam edecek.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) 2. Genel Kurula gidiyor, System.String[]

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB ) 2.Genel Kurul ile güçlenerek yola devam edecek. Merkezi Almanya'nın Kuzey Ren Vetsfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde yer alan ATGB, 8 Aralık 2019 tarihinde genel kurul düzenleyecek.


Genel başkanlığını Karabüklü işadamı Orhan Buyurman'ın yaptığı ATGB, kurulduğu günden beri başarılı hizmetleri ile ses getirdi. Avrupa'da yaşayan Türk işadamlarının sesini geniş kitlelere duyurduklarını ifade eden ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, ATGB olarak önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmak istediklerini belirtti.


Başkan Buyurman genel kurul öncesi yaptığı açıklamada, "ATGB, Avrupa'daki Türk kökenli işadamlarımızı güçlendirmek, onların sesi olmak, sorunlarına çare bulmak ve güçlerimizi birleştirerek yatırımlar yapma noktasında çalışmalar yapmak adına kuruldu. ATBG Almanya ve Türkiye arasında bu anlamda güçlü bir köprü görevi üstlendi. Birliğimizde, çeşitli sektörlerde hizmet veren üyelerimiz yer almakta. Buradaki arkadaşlarımızı bilgi birikimlerini birbirleriyle paylaşabiliyor. Bu da yeni yatırım alanlarının doğmasını sağlıyor. Avrupa'daki Türk kökenli işadamları önemli bir ciroya sahip. Bizler bunu daha güçlü hale getirmek için bu birliği kurduk. Gerek Almanya, gerekse Türkiye noktasında önemli çalışmalarımız ve yatırımlarımız oldu. ATGB sadece Almanya ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlamak için projeler de hazırlamakta. Düzenli ve planlı bir çalışma ile ileriki yıllarda ATGB'nin daha geniş alanlarda hizmet vermesini sağlayacağız. Bu vesile ile 8 Aralık tarihinde Almanya'nın Herne şehrinde düzenleyeceğimiz ikinci genel kurulumuza tüm işadamlarımızı davet ediyorum" dedi. - KARABÜK

Almanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:11 Kaynak: İHA
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