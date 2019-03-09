Avrupalı Türk Kadınının Yeni Gözdesi: Cami ve Cemevlerinde Kurslar Açıldı

İSTER çalışan ister evkadını olsun pilates Türk kadınları arasında hızla yayılıyor. 2011 yılından beri kadınlara pilates kursları düzenleyen uzman eğitmen Handan Sarıkaya
"Türk kadınları pilatesin önemini ve faydasını gördü. Her geçen yıl kadınlar arasında pilates yapanların sayısı artıyor. Pilates yaşlanma sürecini yavaşlatır. Yaşlanmak istemeyen pilates yapsın" çağrısında bulundu.
TÜRK KADINLARI DA KEŞFETTİ Köln
kentinde ve çevresinde kadınlara yönelik kurslar düzenleyen Sarıkaya, artık her yaşta Türk kadınlarının kendisine vakit ayırdığını belirterek "Sekiz yıldır kurslar düzenliyoruz. Daha önce spor salonlarında yapıyorduk. Kadınların ilgisi artınca son dönemlerde cami ve cemevi gibi inanç kuruluşlarının solanlarını da antrenmanlar için kullanmaya başladık. Avrupa
'da çok yaygın olan bu sporu Türk kadınları da keşfetti. Artık Türk kadınları kendisine de vakit ayırıyor. Vücuduna değer veriyor. Pilates çok derinde bulunan kasları güçlendirir. Dolayısıyla sakatlıkları önleyen en önemli sporlardan biri. Bu spor sayesinde düzenli yapanların sırt ağrıları azalır. Bel kasları güçlenir. En derin kasları yüzeysel kaslarla birlikte çalıştırır. Esnekliği sağlar. Böylece sakatlanmalar azalır" dedi.
BAŞLAYAN BİR DAHA BIRAKMIYOR
Sarıkaya, pilatesin faydalarını anlatırken "10 kez pilates antrenmanına katılan, vücudundaki değişikliği hisseder. 20. antrenmandan sonra değişiklik gözle görülür. 30. antrenmandan sonra bambaşka bir insan ortaya çıkar. Bir başlayan da bir daha çok zor bırakır. Kadınların en büyük sorunu kilo vermek ve formunu korumak. Yarım kilo verebilmek için günde en az 500 kalori yakmak gerekir. Yeni başlayanlar için düşük ve orta şiddetteki pilates egzersizleri dakikada 4 kalori yakar. Orta düzey egzersizler dakikada 6 kalori. Daha ileri düzeydeki hareketler dakikada 8 kaloriye kadar harcar" dedi.
BOYU DA UZATIR
Pilates insan vücudunun duruşunu düzeltmesine de yardımcı olduğunu belirten Sarıkaya "Masa başı işi yapanlar veya bilgisayar önünde zaman geçirenler ile cep telefonuyla sosyal medyada aktif olanların vücut duruşu bozulur. Kambur olurlar, kaslar arasında bozukluğa yol açar. Pilates bu kötü etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Pilates tüm kasları teker teker çalıştırarak kaybedilen güçleri yeniden kazandırır, zayıf düşen kasları güçlendirir. Vücuda denge sağlar. Hareketliliğe katkı sunarak günlük hayatı kolaylaştırır. Kamburluğu giderdiği için de insan 1 ile 2 santim kadar boyu uzar" dedi.