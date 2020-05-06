Avrupalı Türk kahvesini sevdi; Gaziantepli iş insanının satışları katlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupalı Türk kahvesini sevdi; Gaziantepli iş insanının satışları katlandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupalı Türk kahvesini sevdi; Gaziantepli iş insanının satışları katlandı

6 saat önce

Avrupa'da Türk kahvesi tüketimi artarken, Gaziantepli iş insanı Mustafa Palabıyık'ın sahibi olduğu Türk kahve markasının özellikle Almanya ve İngiltere'deki kahve pazarındaki satışları yabancıların da ilgisi nedeniyle katlandı.

Avrupalı Türk kahvesini sevdi; Gaziantepli iş insanının satışları katlandı, System.String[]
Avrupa'da Türk kahvesi tüketimi artarken, Gaziantepli iş insanı Mustafa Palabıyık'ın sahibi olduğu Türk kahve markasının özellikle Almanya ve İngiltere'deki kahve pazarındaki satışları yabancıların da ilgisi nedeniyle katlandı. Avrupa'nın kahve pazarının yüzde 12'sini elinde bulundurduklarını belirten Pala Export Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palabıyık, "Avrupa'da yaşayan Türklerin dışında birçok yabancı Türk kahvesini namını biliyor. Almanya'nın en büyük market zincirleri ile anlaşma sürecindeyiz. Kahvemizin önümüzdeki yıl bu dev marketlerde yerini alması için girişimlerimiz sürüyor" dedi.

Türk kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan Türk kahvesine dünya genelinde talep artıyor. Özellikle tatil için geldikleri Türkiye'de Türk kahvesi ile tanışan yabancılar ülkelerine dönüşlerinde de beraberlerinde cezve de götürmeyi ihmal etmiyor. Ülkelerinde de Türk kahvesinden vazgeçmeyen yabancıların ilgisi Avrupa'daki kahve pazarına da yansıdı. Türk girişimcilerin kahve satışları da katlandı. Gaziantepli iş insanı Mustafa Palabıyık'ın da, Almanya ve Avrupa'nın kahve pazarında satışları arttı. Almanya ve İngiltere'de yoğun olarak satışı yapılan 'Pala Efendi' markasının 2021 yılında Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'nın tüm ülkelerinde satışı planlanıyor.

EN ÇOK ALMANYA VE İNGİLTERE TÜRK KAHVESİ TÜKETİYOR

1976 yılında temelleri Almanya'da atılan Pala Export GmbH şirketinin bugün Avrupa'nın kahve pazarının yüzde 12'lik kısmını elinde bulundurduğuna dikkat çeken Payabıyık, "Avrupa Birliği ülkeleri geçtiğimiz yıl 3 milyon ton kahve tüketti. 2014 yılında Almanya'da ailemiz tarafından geliştirilen kahve markasının ise bu pastada payı büyük. Türk kahve makinesi de üreten bir firma ile uzun süredir iş birliğimiz de 1990 yılından itibaren devam ediyor. Hem kahve makineleri konusunda hem de kahvenin dağıtımı konusunda çok güçlü konuma geldik. 2020 istatistiklerine göre Avrupa'da 7 milyon Türk yaşıyor ve bu sayının 3 milyona yakını Almanya'da bulunuyor. Türkler geleneklerini sürdürürken Türk kahvesi kültürünü de devam ettirdi bu yüzden Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türklerde ciddi bir kahve pazarı var.'Pala Efendi' Türk kahvesi 2014 yılında ilk etapta Almanya'da kahve sunumu yapan büyük kahve zincirlerinde denendi. Bugün bu markanın satış hacminde Almanya yüzde 55'lik bir orana sahip. Almanya'nın ardından ise İngiltere, Pala Efendi Türk kahvesini en fazla tüketen ikinci ülke. Yıllık satış oranlarına bakıldığında Almanya'yı yüzde 17'lik satış oranıyla İngiltere takip ediyor." dedi.

AVRUPALILAR TÜRK KAHVESİNE "MOKKA" DİYOR

Avrupa'da yaşayan Türklerin dışında birçok yabancı tarafından Türk kahvesini ve namını bildiğini aktaran Mustafa Palabıyık, "Kahve pazarında birçok çeşit sunan 'Pala Efendi' orta kavrulmuş, çok kavrulmuş ve damla sakızlı Türk kahvesi seçenekleri sunuyor. Kahve özünü Arabistan yarımadasında özel harmanlanan çekirdeklerden elde eden Pala Efendi markası, yabancılar için iyi bir alternatif. Kahve çeşitlerine aromalı türlerinin de eklenmesi yabancılar tarafından tercih ediliyor" diye konuştu.

HEDEF ALMANYA VE AVRUPA'NIN ZİNCİR MARKETLERİ

Avrupa'da pek çok ürünün lojistik hizmetini sağladıklarını, kahve sektörü dışında züccaciye ve lojistik alanında ciddi yatırımları bulunduğunu söyleyen Palabıyık, "Aldi, Lidl, Penny, Netto gibi Almanya'nın en büyük market zincirleri ile protokol aşamasında olan Pala Efendi markası, önümüzdeki yıl kısmetse ülkede büyük marketlerde yerini alacak. Firmamız geçen yıl Avrupa pazarı için 100 ton kahve üretti. Üretilen kahveler toptancılar ve doğrudan tüketicilerle buluşturuluyor. 2020 yılı sonunda kahve üretim oranının yüzde 15'lik bir artışa ulaşacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:49 Kaynak: DHA


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