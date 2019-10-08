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Son Dakika Güncel Avrupalı Türkler ekonomiye can veriyor

Avrupalı Türkler ekonomiye can veriyor

59 dakika önce

Tavak Vakfı'nın "Avrupalı Türklere yönelik turizm araştırması" sonucu Avrupalı Türklerin ziyaret artışı dikkat çekiyor.

Avrupalı Türkler ekonomiye can veriyor, System.String[]

Tavak Vakfı'nın son araştırmasına göre geçtiğimiz 2018'de 2,6 milyon Avrupalı Türk, Türkiye'yi ziyaret etti. 2019 sonunda bu sayının 2,8 milyon olması bekleniyor. Araştırmanın dikkat çekici noktalarından biri ise Almanya'da yaşayan Türkler. Türkiye'yi ziyaret edecek 2,8 milyon Avrupalı Türk'ten 1,9 milyonunu Almanya'da yaşayan Türklerden oluşturuyor. Ortalama 24 gün Türkiye'de kalan Avrupalı Türkler en az 3 kişilik çekirdek aileleriyle geliyor.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (Tavak) yaptığı son araştırma Avrupalı Türklerin, Türkiye turizmi için önemini ortaya koydu. Avrupalı Türklerin yaptıkları harcamalar ve kaldıkları süre bakımından Türkiye ekonomisine Avrupalı turistlerden daha büyük katkı sağladığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre Türkiye'ye gelen Alman turistler dışarıda harcama yapmazken, Avrupalı Türklerin toplam alışverişlerinin yüzde 45'ini yeme-içme ve hediyelik eşya oluşturuyor. 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden 2,6 milyon Avrupalı Türk 3,1 milyar Euro harcama yaparken bu rakamın 2019 yılında 3,3 milyar Euro'ya yükselmesi bekleniyor.

Avrupalı Türkler ülkeye dağılıyor

Avrupalı turistler Antalya, Muğla ve Çeşme gibi otellerin yoğunlukta olduğu bölgeleri seçerken Avrupalı Türklerin yüzde 37'si tatillerinin bir bölümünü ya da tamamını İstanbul'da geçiriyor. Bununla birlikte Antalya'da tatilini geçirenler %23, Çeşme ve Alaçatı'da %17 ve Bodrum'da bu oran %11 olarak görülüyor.

Daha Fazla Harcama Yapıyorlar

Araştırmanın sonucuna göre Avrupalı Türkler 2018'de gelen 5 milyon Alman'dan daha fazla alışveriş yapıyor. Almanların kişi başı harcama oranı 590 Euro iken Avrupalı Türklerin harcama oranı 1200 Euro olarak gözlemlendi. Bunun yanında geçtiğimiz sene Türkiye'ye gelen Almanların kalış süreleri ortalama 16 gün olarak belirtilirken, Avrupalı Türkler ortalama 24 gün Türkiye'de kalıyor.2019 yılı sonu itibariyle Avrupalı Türklerin Türkiye'de 3,3 milyar Euro harcama yapmaları bekleniyor.

Almanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:16 Kaynak: Bültenler
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