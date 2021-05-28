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AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA - Son Dakika

AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA

28.05.2021 11:18

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçiler, PCR testi konusunda uyarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerden 72 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile gelmelerini istedi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayıp, yaz tatili için kara yoluyla yurda gelmeye başlayan gurbetçilerin, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında girişleri sağlanıyor. Gümrük sahasına gelen gurbetçilerin araçları, dezenfeksiyon ünitesinden geçirilirken, 72 saat önce yaptırdıkları PCR testlerini ibraz etmeleri isteniyor. Test sonuçlarını bildirenler, pasaport işlemlerinin ardından ülkeye giriş yapıyor. PCR testi bulunmayanlar ise 10 gün karantinada kalacakları adresleri beyan ediyor. Adres ibraz edemeyenler de İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği yurtlarda 10 günlük karantinaya alınarak, ülkeye girişleri sağlanıyor. Bu sürede PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerine başlanıyor. Müdürlük yetkilileri, gurbetçilerden Kapıkule'de herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için 72 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile gelmelerini istedi.

Vatan özlemiyle ülkeye giriş yapan gurbetçiler, PCR testlerini ibraz edecekleri peronlar önünde zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Kalabalığın arasında, Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş için gelenlerin de olduğu görüldü. Diğer peronların da devreye girmesiyle yoğunluğun önüne geçildi.

'UCUNDA VATAN OLUNCA YOLCULUK ÇOK GÜZEL'

Almanya'dan gelen Hatice Yurttaş, ana vatana adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Yolculuğumuz güzeldi. Ucunda vatan var ya o nedenle çok güzel geçti. İlk olarak İstanbul'a oradan Fethiye, Kapadokya, Ordu ve sonrasında yine İstanbul'a döneceğiz. Bu 4 haftaya çok güzel şeyler sıkıştıracağız. Testimizi Almanya'da yaptırdık. Çoluk çocuk vatanımıza geldik. Açılışı biz yapalım, dedik; geriden geleceklerdir. Gerçekten çok özledik vatanımızı. Pandemiyi özellikle yurt dışında yaşamak çok farklı bir şey, çok kötü diye konuştu.

'TESTİMİZİ YAPTIRIP GELDİK'

Avusturya'dan gelen Ömer Keskin de yolculuklarının çok sakin ve güzel geçtiğini söyleyerek, Yolculuk çok sakin ve güzeldi. Yolda da çok uygulamaya takılmadık. PCR testimizi de yaptırdık geldik. Ülkemizi gerçekten çok özlemişiz. Avusturya'da kimse maske takmıyor dışarıda dedi.

'MEMLEKET GİBİSİ YOK'

Almanya'dan gelen Ayşegül Baştaş da tatillerini erken başlattıklarını ve Giresun'a gideceklerini belirtip, Tatili biraz erken başlattık. Çalışmıyoruz, emekliyiz, 5 ay kalacağız Türkiye'de. Hiçbir uygulamaya takılmadık yolda. Almanya'da testimizi yaptırıp geldik ülkemize. Gerçekten çok özledik ülkemizi. Memleket gibisi yok. Hem tatilimizi yapacağız hem de biraz iş yapacağız diye konuştu.

AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA
AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA

İl Sağlık Müdürlüğü, PCR Testi, Almanya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVRUPALI TÜRKLER, 'HASRET YOLU'NDA - Son Dakika


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