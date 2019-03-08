Son Dakika Haberleri: Avrupalı Türkler Regaip Kandili'ni Kutladı

Avrupalı Türkler Regaip Kandili'ni Kutladı

1 saat önce

ALMANYA'nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili'ni idrak etti.

Avrupalı Türkler Regaip Kandili'ni Kutladı, System.String[]
ALMANYA'nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili'ni idrak etti. DİTİB Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Naci Şengün ve Seyfettin Erkan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okudu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Hazreti Muhammed'in de duası olan "Rabb'imiz İslam ümmeti olarak bizlere recep ve şaban aylarını mübarek eyle, bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle, bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur'an ayına, ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle" diyerek dua etti.

CAMİLER DOLDU

Programın sonunda, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen cemaat ile tokalaşarak kandil kutladı. Başta Berlin Şehitlik camisi olmak üzere Almanya'nın diğer kentlerinde yaşayan Müslümanlar da camileri doldu. Regaip Kandili için Makedonya ve Borsa Hersek de kutlama programları düzenlendi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:35 

Merkez, Almanya, Köln, Regaib Kandili, Güncel
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