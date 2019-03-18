Avrupalı Türklerin Ayakta Kalma Mücadelesi Kitap Oldu

'ANIZ Yolunda - Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikayesi' isimli kitabın tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı.

'ANIZ Yolunda - Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikayesi' isimli kitabın tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya yazar Sadık Yemni, Veyis Güngör, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu, TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Süleyman Erdal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Ankara Konyalılar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Erkoç, çeşitli üniversite ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler ile yazarlar ve gazeteciler katıldı. Kitabın yazarı Sadık Yemni toplantıda yaptığı konuşmada kitabını şöyle anlattı:



İŞÇİLİKTEN GİRİŞİMCİLİĞE



"Modern zamanların vakanüvisinin biyografisinden Hollanda ve Avrupa. Avrupalı Türkler, zamanla işçilikten girişimciliğe evrildiler. Orta sınıflar oluştu. Girişimcilikte dünyada benzeri olmayan Anadolu insanı, Avrupa'da, gönül coğrafyamızda ve dünyada tarih yazmaya devam ediyor. Veyis Güngör'ün biyografisi, mücadelesi bu süreci bize daha önce benzerini pek görmediğimiz üslupla anlık nabız tutuşlarla, pratik siyasi çözümlemeler ve organik bir gerçeklikle veriyor. O bir organizatör, eylem adamı ve vakanüvis. Aynı zaman bandında Hollanda'da, belki Avrupa'da da bu işe soyunanlar içinde en uzun soluklu ve erişim ufku en engin olanı. Kurumsal tarih, kültürel girişimcilik ve kişisel biyografi ile Avrupa Türkleri sosyolojisinden kesitler sunuluyor. 'Anız Yolunda' dinamik, akıcı bir üslupla asıl Avrupa'yı derinden hissetmemizi sağlıyor."



Kitabın ana öznesi Veyis Güngör ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yazar Sadık Yemni'ye de teşekkür eden Güngör, "Son derece titiz çalışma döneminin sonunda ortaya çıkan eser ile aslında Türklerin Avrupa macerasının temel dinamik ve gerçeklerine ışık tutuluyor" dedi.

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