Avrupalı ve Türk öğretmenler, işaret diliyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti - Son Dakika

Avrupalı ve Türk öğretmenler, Hatay ile İzmir'deki eğitimciler öncülüğünde kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için işaret diliyle klip hazırladı.

Antakya İlkokulu Müdürü Melek Cancı ve İzmir Hayme Hatun Anaokulu öğretmeni Nagehan Çakmak koordinasyonunda yapılan etkinlikte, internet ortamında buluşan öğretmenler, şiddet mağduru kadınları anlatan makyajlarıyla kamera karşısına geçti.

AB üyesi ülkelerden 6 öğretmen ile Türkiye'deki çeşitli illerden 26 öğretmenin rol aldığı klipte işaret dili kullanıldı.

Klipte, "Kadına yapılan şiddeti gör", "Şiddete sessiz kalma" mesajı verildi.