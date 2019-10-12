Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti
1 saat önce
Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich, Türkiye'deki yatırım şartlarının Avrupa'daki şartlara çok benzer olduğunu belirtti.
Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich, Türkiye'deki yatırım şartlarının Avrupa'daki şartlara çok benzer olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26
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