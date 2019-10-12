Son Dakika Haberleri: Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti
Son Dakika Ekonomi Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

1 saat önce

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich, Türkiye'deki yatırım şartlarının Avrupa'daki şartlara çok benzer olduğunu belirtti.

Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti, System.String[]

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich, Türkiye'deki yatırım şartlarının Avrupa'daki şartlara çok benzer olduğunu belirtti.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26 
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