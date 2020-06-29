Avrupalılar artık ABD'ye güvenmiyor - Son Dakika

Avrupalılar artık ABD'ye güvenmiyor

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından yayımlanan bir ankette, "Avrupalıların artık ABD'ye güvenmediği" sonucu çıktı.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından yayımlanan bir ankette, "Avrupalıların artık ABD'ye güvenmediği" sonucu çıktı.

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya gündeminde olduğu döneme denk gelen ECFR'nin yıllık anketi, Avrupalıların ABD'ye olan güveninin ciddi anlamda sarsıldığını gösterdi.

Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kırılgan süreçten geçtiğini savunan Avrupalılar, bu duruma gelinmesinde en büyük sorumluluğun, yürüttüğü politikalardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ta olduğunu belirtti.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Danimarka ve Polonya'da yapılan anketin sonucunda Avrupalılar, "Kovid-19'un ilk dalgası sırasında kendilerini çok savunmasız hissettikleri" görüşünde birleşti.

Avrupalıların çoğunluğu, "Soğuk Savaş sırasında kendini gösteren ABD'nin koruyucu şemsiyesinin artık kapandığını" düşünürken, bundan sonrası için "uluslararası sahnede kendi sesi ile daha güçlü ve daha entegre bir Avrupa" talep etti.

Anketten çıkan sonuçları değerlendiren ECFR Araştırma Müdürü Jeremy Shapiro, "Avrupalılar, ABD'nin dünyayı yönetme gücüne ve yeteneğine olan inançlarını kaybetti." dedi.

Trump'ın Beyaz Saray'daki döneminin Avrupa-ABD ilişkilerinde kalıcı değişiklikler yarattığını savunan Shapiro, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın seçimi kazanması halinde Avrupa-ABD ilişkilerinin daha kötüye gitmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

ECFR yetkilisi, her türlü halde Avrupa ve ABD arasındaki ilişkilerin "liderlik değil, iş birliği temeline dayanması gerektiğini, Avrupalıların çoğunluğunun savunma ve ticaret konularında ABD'ye bu kadar bağlı olmak istemediklerini" kaydetti.

Söz konusu ankette, Avrupalıların çok düşük bir bölümü, Kovid-19'a karşı mücadelede ABD'yi kilit bir müttefik olarak gördü.

Salgın sırasında Fransızların yüzde 46'sının, Almanların da yüzde 42'sinin ABD ile ilgili görüşlerinin büyük ölçüde olumsuz yönde değiştiği bildirildi.

Ankette Avrupalıların, ABD'ye benzer bir şekilde Çin'in liderliğine de karşı oldukları, Bulgaristan dışında ankete katılan diğer 8 ülkede Çin hakkındaki görüşlerin geçen yıla göre iki, hatta bazı ülkelerde 10 kat daha olumsuz olduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bulgaristan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupalılar artık ABD'ye güvenmiyor - Son Dakika

Son Dakika

22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:14:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupalılar artık ABD'ye güvenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]