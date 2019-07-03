Son Dakika Haberleri: Avrupalılar gelirlerinin dörte birini ev giderlerine harcıyor
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Avrupalılar gelirlerinin dörte birini ev giderlerine harcıyor

1 saat önce

Avrupa Komisyonu'nun istatistik kurumu Eurostat'a göre Birlik üyesi 28 ülkedeki halk 2017 yılında gelirinin yaklaşık dörtte birini kira, su, elektrik, doğal gaz gibi ev giderlerine harcadı.

Avrupalılar gelirlerinin dörte birini ev giderlerine harcıyor, System.String[]
Avrupa Komisyonu'nun istatistik kurumu Eurostat Avrupa Birliği (AB) hane halkının Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) bilgilerini güncelledi. Buna göre Birlik üyesi 28 ülkedeki halk, 2017 yılında toplam gelirlerinin yaklaşık dörtte birini kira, su, elektrik, doğal gaz gibi ev giderlerine harcadı.

AB'de yaşayanlar son verilere göre barınak, su, elektrik ve gaz ile diğer yakıtlar için kazançlarının yüzde 24.2'sini verdi. Danimarkalılar tüm harcamalar dahil barınak giderleri için tüm gelirlerinin yüzde 28.7'sini harcadı. Bu alanda en az para harcayanlar ise yüzde 10.3 ile Maltalılar oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:37 
Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Dünya
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