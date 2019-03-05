Son Dakika Haberleri: 'Avrupalılar Trump yönetimini geçici görüyor'

'Avrupalılar Trump yönetimini geçici görüyor'

32 dakika önce

Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi Orta Doğu Direktörlüğünde Araştırma Görevlisi Fahmi, "Avrupalı politika yapıcılar, Trump yönetimini geçici ve istisnai görüyor.

'Avrupalılar Trump yönetimini geçici görüyor', System.String[]
Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi Orta Doğu Direktörlüğünde Araştırma Görevlisi Fahmi, "Avrupalı politika yapıcılar, Trump yönetimini geçici ve istisnai görüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:00 

Ekonomi
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