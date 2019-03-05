'Avrupalılar Trump yönetimini geçici görüyor'
32 dakika önce
Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi Orta Doğu Direktörlüğünde Araştırma Görevlisi Fahmi, "Avrupalı politika yapıcılar, Trump yönetimini geçici ve istisnai görüyor.
Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi Orta Doğu
Direktörlüğünde Araştırma Görevlisi Fahmi, "Avrupalı politika yapıcılar, Trump
yönetimini geçici ve istisnai görüyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:00
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