Avrupalılar Türk züccaciye ürünlerini tercih ediyor

Züccaciye sektörünün yılın 9 ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ve bu ihracatın yarısının AB ülkelerine yapıldığı bildirildi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak her geçen yıl büyüdüklerini söyledi.

Bir dönem ithalat yapan sektörken bugün kendi ürünlerini üreten ve yurt dışına satan bir konuma geldiğine işaret eden Öksüz, 2018'de 4,7 milyar dolarlık ihracat, 1,1 milyar dolarlık da ithalat yaptıklarını kaydetti.

İhracat fazlası veren bir sektör olduklarını vurgulayan Öksüz, "Bu yıl 9 ayda ihracatımız yaklaşık yüzde 2'lik bir büyüme ile 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sene sonu ise 5,5 milyar dolarlık hacme ulaşmayı hedefliyoruz. 2020 hedefimiz ise 6 milyar doların üzerine çıkmak." dedi.

Her yıl yüzde 15 büyümeyi amaçladıklarını aktaran Öksüz, ihracatı artırmak için düzenlenen çalıştaylara, fuarlara, zirve toplantılarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"Ürünlerin kalitesi Avrupa'yı Türkiye'ye çekiyor"

Türk ürünlerinin dünya piyasasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Öksüz, özellikle Avrupalıların Türk ürünlerine ilgi gösterdiklerini vurguladı.

"İhracatımızın yüzde 50'sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiriyoruz." diyen Öksüz, şöyle devam etti:

"Kalite standardına bu kadar önem veren AB ülkelerine bu denli çok ihracat yapıyor olmak, Türkiye'de züccaciye sektörü üreticilerinin ne kadar kendini geliştirdiğini gösteriyor. AB'ye bu kadar ihracat yapabilmek Türk ürünlerine karşı ilginin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Avrupa, Türk ürünlerini kullanıyor. Ürünlerimizin kalitesi Avrupa'yı Türkiye'ye doğru çekiyor. Zaten Çin ile yaşanan 'ticaret savaşlarından' dolayı Avrupa yeni bir arayış içerisinde. Biz de bu şekillenme içerisinde layık olduğumuz yeri almak için çalışıyoruz."

Öksüz, ihracatın yüzde 10'unu İngiltere'ye yaptıklarını, diğer kalan ihracat pazarını ise Almanya, Fransa, İtalya, İsrail ve ABD'nin oluşturduğunu anlattı.

"İthalatta yüzde 31'lik düşüş yaşandı"

Bu arada, sektörde ithalatı düşürmek adına önemli girişimler yapıldığına değinen Öksüz, her geçen yıl ithalatta çift haneli bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Türk insanının çok girişimci olduğunu ve bunun sektörlerine de yansıdığını belirten Öksüz, 2-3 firmanın bir araya gelerek, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de nasıl üretilebileceği yönünde önemli adımlar attığını söyledi.

İlerleyen süreçte bu çabaların artacağına işaret eden Öksüz, "Türkiye'de üretilemeyen ürünlerin üretimi konusunda çözüm arayışları içindeyiz. Sadece bu yıl ithalatta yüzde 31'lik bir düşüş yaşandı. Gelecek yıllarda da ithalatta düşüşler devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da düzenlenen 7. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi'nde de yerli yabancı firmaları bir araya getirdiklerini aktaran Öksüz, zirve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ticaret bağlantısı yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.