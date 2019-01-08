Son Dakika Haberleri: Avrupalılardan 'Domuz Safarisi'ne İlgi

Avrupalılardan 'Domuz Safarisi'ne İlgi

1 saat önce

AMASYA'da özel bir firma tarafından 12 yıldır organizasyonu yapılan domuz safarisine, Avrupalı avcılar büyük ilgi gösteriyor.

Avrupalılardan 'Domuz Safarisi'ne İlgi, System.String[]
AMASYA'da özel bir firma tarafından 12 yıldır organizasyonu yapılan domuz safarisine, Avrupalı avcılar büyük ilgi gösteriyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün izni ile özel bir firma tarafından kentte 12 yıldır 'domuz safarisi' düzenleniyor. Safariye, özellikle Fransa, Belçika, Avusturya ve Almanya'dan avcılar ilgi gösteriliyor. Her yıl kış sezonunda yapılan etkinlik, 10'ar kişilik 2 grup halinde yapılıyor. Katılım ücreti kişi 400 lira olan organizasyonda, her bir avcının en fazla 10 domuz vurma hakkı bulunuyor. Domuz safarisinin Ocak ayı sonuna kadar süreceği belirtildi. 

Öte yandan safaride avlanan domuzlarla fotoğraf çektiren Avrupalılar, düzenlenen organizasyona farklı bir heyecan yaşadıklarını söyledi. 

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:40 Kaynak: DHA

Almanya, Amasya, Güncel
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