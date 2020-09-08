Avrupalının evindeki küçük ev aletleri "Made in Türkiye" olacak - Son Dakika

Avrupalının evindeki küçük ev aletleri "Made in Türkiye" olacak

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Talha Özger, Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe ürün grupları bazında yüzde 35'lik payla en fazla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ettiğini belirterek, "Avrupalının evindeki küçük ev aletleri Made...

Avrupalının evindeki küçük ev aletleri

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Talha Özger, Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe ürün grupları bazında yüzde 35'lik payla en fazla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ettiğini belirterek, "Avrupalının evindeki küçük ev aletleri Made in Türkiye olacak." dedi.

EVSİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, sektörün ihracat rakamlarına ve gelecek stratejilerine ilişkin bilgi verdi.

Geçen yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim ve ihracat odaklı stratejiler geliştirmeye devam ettiğini belirten Özger, sektörün haziranda yüzde 33, temmuzda yüzde 7,7, ağustosta ise yüzde 12 büyüme kaydettiğini bildirdi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörü özelinde dünyada en fazla payın yüzde 42 ile Avrupa bölgesinde olduğunu aktaran Özger, "ABD ise tek başına bir ülke olarak yüzde 23,4 pay alıyor. Orta Doğu yüzde 6, Afrika Yüzde 4, Latin Amerika yüzde 4,6, Asya ülkeleri de yüzde 4,5'luk pay alıyor." değerlendirmelerini yaptı.

"Sektör olarak en fazla ihracatımızı yüzde 55 ile AB ülkelerine yapıyoruz"

Özger, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak en fazla ihracatı yüzde 9,1 ile İngiltere'ye yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kilogram başına ihracat değerimizin en fazla olduğu ülke ise Mısır ancak bu ülke ile gümrüklerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sektör olarak en fazla ihracatımızı yüzde 55 ile AB ülkelerine yapıyoruz. Avrupalı firmalar pandemi nedeniyle tedarik zincirlerini değiştiriyor. Ülke olarak bu bölgedeki fırsatları iyi değerlendirir ve kalıcı olursak hem sektörümüze hem de ülkemizin cari açığının kapanmasına ciddi katkımız olur. Avrupalının evindeki küçük ev aletleri Made in Türkiye olacak. Dünyadaki rakiplerimize göre daha ucuz fiyatla piyasada yer alıyoruz. İleri teknoloji ürünler geliştirip dünya pazarlarına sunan üreticilerimiz kilogram başına ihracat değerlerini artırmalı."

Özger, sektörde ürün grupları bazında dünyada en fazla elektrikli küçük ev aletlerinin ithal edildiğine dikkati çekti.

Bu ürün grubunun dünyada yüzde 39'luk pazar payına sahip bulunduğunu aktaran Özger, "Küresel dağılımda yüzde 28 metalden mamul sofra eşyaları, yüzde 19 plastik, yüzde 8 seramik, yüzde 6 ise cam grubu var. Türkiye en çok yüzde 35'lik oranla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ediyor. Yüzde 31 metalden mamul sofra eşyası, yüzde 17 plastik ve yüzde 11 cam grubu var. Cam grubunda ülke olarak önemli bir aktör olduğumuzu söylemek yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupalının evindeki küçük ev aletleri 'Made in Türkiye' olacak - Son Dakika Ekonomi

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