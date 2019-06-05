Son Dakika Haberleri: Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu
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Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu

43 dakika önce

RAMAZAN Bayramı'nı Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda geçirmek isteyenler iskelede yoğun kalabalık oluşturdu.

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RAMAZAN Bayramı'nı Balıkesir'e bağlı  Avşa Adası'nda geçirmek isteyenler iskelede yoğun kalabalık oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla aileler, sahillere akın etti. Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda bayramın ilk iki günü yoğunluk yaşandı. Tekirdağ, İstanbul ve Erdek başta olmak üzere çeşitli illerden Avşa Adası'na gelen tatilciler, iskeleden inerken zorluk yaşadı. Ramazan Bayramı tatilinin ilk günlerinde 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Avşa Adası'nda bayram boyunca yoğunluğun artması bekleniyor.
 


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Balıkesir, Avşa, Güncel
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