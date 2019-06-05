Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu
43 dakika önce
RAMAZAN Bayramı'nı Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda geçirmek isteyenler iskelede yoğun kalabalık oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı'nı Balıkesir
'e bağlı Avşa
Adası'nda geçirmek isteyenler iskelede yoğun kalabalık oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasıyla aileler, sahillere akın etti. Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda bayramın ilk iki günü yoğunluk yaşandı. Tekirdağ
, İstanbul
ve Erdek
başta olmak üzere çeşitli illerden Avşa Adası'na gelen tatilciler, iskeleden inerken zorluk yaşadı. Ramazan Bayramı tatilinin ilk günlerinde 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Avşa Adası'nda bayram boyunca yoğunluğun artması bekleniyor.
- Balıkesir
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