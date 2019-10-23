Son Dakika Haberleri: Avşa Adası'nda itfaiye aracı devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Avşa Adası'nda itfaiye aracı devrildi: 1 ölü

Avşa Adası'nda itfaiye aracı devrildi: 1 ölü

35 dakika önce

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Avşa Adası'nda itfaiye aracı devrildi: 1 ölü, System.String[]

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Marmara Adalar İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Kerem Dolan (33), Avşa Adası'ndaki bir çöplükte yangın ihbarının gelmesi üzerine 10 KS 670 plakalı itfaiye aracıyla yola çıktı.

Yolun engebeli ve yokuş olması nedeniyle Dolan idaresindeki araç bir süre sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın altında kalan Dolan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası Dolan'ın cenazesinin Turan Mahallesi'nde bugün kılınacak öğlen namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Balıkesir, İtfaiye, Marmara, Avşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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