Avşa adasında elektrik telleri koptu, 7 saat enerji kesintisi yaşandı - Son Dakika
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Avşa adasında elektrik telleri koptu, 7 saat enerji kesintisi yaşandı

25.07.2022 01:55
Avşa adasında elektrik telleri koptu, 7 saat enerji kesintisi yaşandı

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda elektrik tellerinin kopması sonucu ada halkı 7 saat boyunca elektriksiz kaldı.

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda elektrik tellerinin kopması sonucu ada halkı 7 saat boyunca elektriksiz kaldı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, UEDAŞ'a bağlı Bursa'dan gelen görevlilerin çalışmasıyla sorunun giderildiğini ifade etti.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan ve yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Avşa Adası'nda, bu akşam saat 18.30 sıralarında elektrik tellerinin kopması sonucu ada genelinde enerji kesintisi yaşandı. Özellikle yerli turistin tercih ettiği Avşa'da yaz sıcağında yaşanan elektrik kesintisi tatilcilere zor anlar yaşattı. Adalar Belediyesi tarafından hastaların mağdur olamamsı için sağlık ocağına jeneratörle elektrik verildi. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 80 bin kişinin tatil yaptığı Avşa Adası'nda bu akşam saat 18.30 sıralarında, yüksek gerilim hattında iletken tellerin kopması sonucu elektrikler kesildi. Sağlık ocağına jeneratörlerimizden elektrik verdik. UEDAŞ ve belediye personelimizin çalışmalarıyla sorun giderildi" dedi.

Avşa Adası yaz aylarında İstanbul ve Bursa'dan gelen yerli turistin tercih ettiği mekanların başında yer alıyor. Kış aylarında 2 bin olan ada nüfusunun yaz aylarında ise 80 -100 bine ulaştığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Avşa Adası, Balıkesir, Marmara, Avşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avşa adasında elektrik telleri koptu, 7 saat enerji kesintisi yaşandı - Son Dakika

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