Son Dakika Haberleri: Avşa'da feribot, limana çarptı: 7 yaralı
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Avşa'da feribot, limana çarptı: 7 yaralı

1 saat önce

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, Erdek- Avşa seferinin yapıldığı feribot, limana çarptı.

Avşa'da feribot, limana çarptı: 7 yaralı, System.String[]

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, Erdek- Avşa seferinin yapıldığı feribot, limana çarptı. Limanda hasar meydana gelirken, 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Avşa Adası'nda meydana geldi. Erdek ile Avşa arasında sefer yapan Rafet P., yönetimindeki 'Adalar 1' isimli feribotla Avşa Limanı'na yanaşırken, beton bölüme çarptı. Bu sırada limanda bulunan Nisanur O., Berre O., Sezen K., Nida K., Naci K., Ferda S. ve Murat K. yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Liman ve feribotta bulunanlar, kaza nedeniyle panik yaşadı. Limanda hasar meydana gelirken, seferler aksamalı sürdürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmara, Erdek, Avşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
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