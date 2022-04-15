Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı - Son Dakika
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Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı

15.04.2022 12:19
Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında yazlık konutlara girerek elektrikli eşyalara zarar veren, mutfak malzemelerini kıran iki kişi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında yazlık konutlara girerek elektrikli eşyalara zarar veren, mutfak malzemelerini kıran iki kişi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı.

Avşa'da jandarma ekipleri konutlara zarar verdiklerini tespit ettiği 18 yaşından küçük 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat dosyası ile Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Rahat bir nefes alan ada halkı sosyal medyadan yayınladıkları açıklama ile Jandarmaya teşekkür ettiler. - BALIKESİR

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Balıkesir, Jandarma, Marmara, Avşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı - Son Dakika


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