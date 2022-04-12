AVŞA'DAKİ YAZLIK EVLER TALAN EDİLDİ - Son Dakika
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AVŞA'DAKİ YAZLIK EVLER TALAN EDİLDİ

12.04.2022 11:08

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı olan ve 3 bin olan nüfusu yaz aylarında 250 bin kişiye çıkan Avşa Adası'nda, yazlık evler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce talan edildi.

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı olan ve 3 bin olan nüfusu yaz aylarında 250 bin kişiye çıkan Avşa Adası'nda, yazlık evler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce talan edildi. Şüpheliler, camı ve kapısını kırarak girdikleri en az 15 evde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçaladılar, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıttılar.

Olay Avşa Adası'ndaki Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. 50'ye yakın müstakil evin olduğu mahalleye dadanan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, camı ve kapısını kırarak girdikleri 15'e yakın evde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçaladılar, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıttılar. Tabak, bardak gibi mutfak eşyalarını da kıran şüphelilerin girdikleri evlerde yemek yiyip, içki içtikleri de iddia edildi.

'EVLERİMİZİN İÇİNDE ATEŞ YAKILMIŞ'

Evinin talan edildiğini öğrenince, İstanbul'dan Avşa'ya gelen ve tüm eşyaların kullanılmaz olduğunu gören Osman Özşen, jandarmaya giderek şikayette bulundu. Evinde en az 50 bin liralık zarar oluştuğunu söyleyen Özşen, "Avşa'da, yazlık evlerde haneye tecavüz olayları yaşanıyor. Çalınan bir şey yok ama buzdolabı, televizyon, fırın gibi beyaz eşyalara zarar verilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiş. Evlerimizin içinde ateş yakılmış, duvarlara pislikler sürülmüş. Evlerimiz gasp edilmiştir" dedi.

'EŞYALARIN ÜZERİNE KETÇAP SIKMIŞLAR'

Evine girilen mağdur vatandaşlardan Ayşe İlgün de şunları söyledi:

'Kullanılacak bir şey bırakmamış. Her şeyi darmadağın etmiş, parçalamış, kırmış. Şu yan komşumu tesadüfen gördüm. Buraya girmiş, onun altındaki eve girmiş, onun karşısındaki eve girmiş. Benim gördüğüm, şu an benim sokağımda 4 ev var. Bu evlerin için harap etmişler. Biz yıllardır buradayız, kapının önünde bir çöpümüz dahi kaybolmadı. Üst komşumda yatak odasından tutun da buzdolabına kadar parçalamışlar. Bunu yapan normal bir insan değil. Bu hırsızlık değil, sadece dağıtıyor, kırıyor, pisletiyor. Düşünebiliyor musunuz evde kapalı olan ketçapları dahi eşyaların üzerine sıkmışlar. Yakında can güvenliğimiz de kalmayacak. Hangi sokağa girsem 3-4 evin kapısı, camı açık. Eline keser alan kırıp kırıp giriyor. Bu kadar olmaz.'

Yaklaşık 2 ay önce de 3 eve girilen ancak eşyalara zarar verilmediği öğrenilen mahallede, yazlıkçıların gelmesiyle birlikte hasarın boyutu gün yüzüne çıkacak. Yetkililer ise 50'ye yakın müstakil evin bulunduğu Deniz Mahallesi'nde, bir çok bina sahibinin olaydan haberi olmadığını, bu sayının daha da artabileceğini belirtti.

AVŞA'DAKİ YAZLIK EVLER TALAN EDİLDİ
AVŞA'DAKİ YAZLIK EVLER TALAN EDİLDİ
AVŞA'DAKİ YAZLIK EVLER TALAN EDİLDİ

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Avşa Adası, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVŞA'DAKİ YAZLIK EVLER TALAN EDİLDİ - Son Dakika


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