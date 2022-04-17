AVŞA'DAKİ YAZLIKLARA GİRİP ZARAR VERENLER 2 ÇOCUK ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

AVŞA'DAKİ YAZLIKLARA GİRİP ZARAR VERENLER 2 ÇOCUK ÇIKTI

17.04.2022 13:49

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı olan Avşa Adası'nda, cam ve kapısını kırarak girdikleri yazlık evlerde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçalayıp, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıtan şüphelilerin B.Y. (10) ile M.Z.

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı olan Avşa Adası'nda, cam ve kapısını kırarak girdikleri yazlık evlerde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçalayıp, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıtan şüphelilerin B.Y. (10) ile M.Z. (12) isimli 2 çocuk olduğu tespit edildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 'Bunları niye yaptınız' dediğimiz zaman, onlar da ne olduğunu bilmiyorlar. Biz de çocukluk diyeceğiz dedi.

Olay geçen hafta Avşa Adası'ndaki Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. 3 bin olan nüfusu yaz aylarında 250 bin kişiye çıkan adadaki müstakil yazlık evlere, camı ve kapısını kırarak giren şüpheliler, evlerde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçaladılar, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıttılar. Şüpheliler, tabak, bardak gibi mutfak eşyalarını da kırarken, ev sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

Ada halkını tedirgin eden olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kamera görüntüleri ve olay yeri incelemesinden şüphelilerin, B.Y. ve M.Z. isimli 2 çocuk olduğunu tespit etti. Yakalanan çocuklar, gerekli uyarıların ardından ailelerine teslim edilirken, 6 eve girilip, zarar verildiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi

Avşa adamızda 6 tane eve girilmiş olup, bu evlerin içerisindeki tabak, çanak, televizyonu, buzdolabına hasar verilmiş. Bunu da yapan kişileri emniyet güçlerimiz yakaladı. Maalesef yaşları küçük olan, 2 çocuk tarafından yapıldığı tespit edildi. Çocuklar da suçlarını itiraf ettiler. Zaten kamera kayıtlarında da çıktı. Toplam 6 eve girildi. Adada yaşıyoruz, en sıkıntılı zamanlardayız. Sezona hazırlık yapıyoruz. Tabii ki tasvip edilen bir olay değil. Biri 10 yaşında, biri 12 yaşında iki çocuk ne yapacaksın şimdi bunlara Ailelerine teslim edildiler, gerekli ikazlar yapıldı. Evleri talan etmişler, kırmışlar dökmüşler, yazılar yazmışlar. 'Bunları niye yaptınız' dediğimiz zaman, onlar da ne olduğunu bilmiyorlar. Biz de çocukluk diyeceğiz. (DHA)

AVŞA'DAKİ YAZLIKLARA GİRİP ZARAR VERENLER 2 ÇOCUK ÇIKTI
AVŞA'DAKİ YAZLIKLARA GİRİP ZARAR VERENLER 2 ÇOCUK ÇIKTI
AVŞA'DAKİ YAZLIKLARA GİRİP ZARAR VERENLER 2 ÇOCUK ÇIKTI

YORUMLAR
500
Mazıdağı belediyesi tarafından 'Çocuk Şenliği' düzenlendi Mazıdağı belediyesi tarafından 'Çocuk Şenliği' düzenlendi Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Avşa Adası, Marmara, Çocuk, Avşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVŞA'DAKİ YAZLIKLARA GİRİP ZARAR VERENLER 2 ÇOCUK ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: AVŞA'DAKİ YAZLIKLARA GİRİP ZARAR VERENLER 2 ÇOCUK ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement