Avşa 'Sahil Projesi' ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Balıkesir'in Marmara İlçesi'ne bağlı adalardan, Avşa Adasında Sahil Yenileme Projesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Kasım 2020 günü ihaleye çıkıyor.

Avşa Adası Yiğitler Mahallesi 10 bin m2'lik arazi kıyı şeridine uygun olarak Marmara Belediyesi tarafından tasarlanan proje ile Yiğitler Mahallesi sahili sil baştan yenilenecek. Avşa Adası Yğitler Mahallesi Sahil Revize Projesi hakkında açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, proje içerisinde, 240 m2 çocuk oyun alanı, 100 m2 fitness alanı, halı saha ve yürüyüş yollarının yer aldığını söyledi.

Yiğitler Mahalle sakinlerinin yanı sıra tatilcilerin keyifle vakit geçireceği bir park oluşturmak için ihale aşamasına gelindiğini belirten Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Yiğitler Sahil Revize Projesi'nin ihalesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır" dedi. - BALIKESİR