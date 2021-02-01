Avşa Triatlonu ve Dursunbey Duatlonu için imzalar atıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan Dursunbey Duatlonu ve Avşa Triatlonu için yerel yönetimlerle anlaşmalar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TTF Asbaşkanı Özgür Eriş, Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın ile üye Onur Şentürk'ün hazır bulunduğu görüşmeler sonunda 21 Kasım 2021 tarihli Dursunbey Duatlonu ile 12-13 Haziran 2021 tarihli Avşa Triatlonu için yerel yönetimlerle mutabakata varılarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sprint mesafede aquatlon ve triatlon kategorilerinde yapılacak Avşa Triatlonu'nun imza töreninde Türkiye Triatlon Federasyonu'nu temsilen Asbaşkan Özgür Eriş imza atarken, organizasyona destek olacak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da törende hazır bulundu.

Dursunbey Duatlonu 21 Kasım 2021'de yapılacak

Açıklamada ilki 8 Mart 2020 tarihinde yapılan Dursunbey Duatlonu'nun ikincisi için de Dursunbey Belediyesi ile mutabakata varıldığı belirtildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın'ın katıldığı törende Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun öncülüğünde gerçekleşecek organizasyona her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Organizasyon sayesinden birçok sporcunun ilçelerini ziyaret edeceklerine dikkati çeken Başkan Bahçavan, "Dursunbey'imizde ülke genelinden yüzlerce sporcunun katılımı ile ikinci kez bir duatlon yarışı gerçekleştireceğiz. Koşu, bisiklet ve son etapta tekrar koşu şeklinde yapılacak yarışın arzu edilen şekilde geçmesi için yine elimizden gelen desteği vereceğiz. Halkımıza ve sporcularımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.