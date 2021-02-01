Avşa Triatlonu ve Dursunbey Duatlonu için imzalar atıldı - Son Dakika

Avşa Triatlonu ve Dursunbey Duatlonu için imzalar atıldı

01.02.2021 13:33
Avşa Triatlonu ve Dursunbey Duatlonu için imzalar atıldı, System.String[]

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan Dursunbey Duatlonu ve Avşa Triatlonu için yerel yönetimlerle anlaşmalar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan Dursunbey Duatlonu ve Avşa Triatlonu için yerel yönetimlerle anlaşmalar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TTF Asbaşkanı Özgür Eriş, Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın ile üye Onur Şentürk'ün hazır bulunduğu görüşmeler sonunda 21 Kasım 2021 tarihli Dursunbey Duatlonu ile 12-13 Haziran 2021 tarihli Avşa Triatlonu için yerel yönetimlerle mutabakata varılarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sprint mesafede aquatlon ve triatlon kategorilerinde yapılacak Avşa Triatlonu'nun imza töreninde Türkiye Triatlon Federasyonu'nu temsilen Asbaşkan Özgür Eriş imza atarken, organizasyona destek olacak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da törende hazır bulundu.

Dursunbey Duatlonu 21 Kasım 2021'de yapılacak

Açıklamada ilki 8 Mart 2020 tarihinde yapılan Dursunbey Duatlonu'nun ikincisi için de Dursunbey Belediyesi ile mutabakata varıldığı belirtildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın'ın katıldığı törende Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun öncülüğünde gerçekleşecek organizasyona her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Organizasyon sayesinden birçok sporcunun ilçelerini ziyaret edeceklerine dikkati çeken Başkan Bahçavan, "Dursunbey'imizde ülke genelinden yüzlerce sporcunun katılımı ile ikinci kez bir duatlon yarışı gerçekleştireceğiz. Koşu, bisiklet ve son etapta tekrar koşu şeklinde yapılacak yarışın arzu edilen şekilde geçmesi için yine elimizden gelen desteği vereceğiz. Halkımıza ve sporcularımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı, Oğuz Aydın, Türkiye, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avşa Triatlonu ve Dursunbey Duatlonu için imzalar atıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi
Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı         
13:41
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı         
13:00
Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
12:12
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Mahalleli şaşkına döndü! Kasalar dolusu meyve yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar topladı Mahalleli şaşkına döndü! Kasalar dolusu meyve yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar topladı         
09:31
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 13:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avşa Triatlonu ve Dursunbey Duatlonu için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei