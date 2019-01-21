Son Dakika Haberleri: Avsallar'a Modern Kapalı Pazar Alanı Yapılacak

Avsallar'a Modern Kapalı Pazar Alanı Yapılacak

1 saat önce

Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde kapalı pazar alanı, kesimhane ve zabıta binası projesi hazırlandı.

Avsallar'a Modern Kapalı Pazar Alanı Yapılacak, System.String[]
Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde kapalı pazar alanı, kesimhane ve zabıta binası projesi hazırlandı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "4720 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan Pazar alanını 2019 yılı içerisinde faaliyete geçireceğiz." dedi.

Mahmutlar, Konaklı, Okurcalar'a düğün salonu ve park projelerinden sonra bir müjdede Avsalar için veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar'a Kapalı Pazar Yeri Projesini açıkladı.

Avsallar kapalı pazar yeri yolda

Avsallar Mahallesine bağlı 2197 parselde bulunan alana kapalı pazar alanı, kesimhane ve zabıta binası projesi hazırlandı. Projede kapalı pazar alanının yanı sıra zabıta odası, ofis, mutfak, umumi tuvaletler, mescitler ve kurban bayramında küçükbaş hayvan kesimi için kullanılacak olan bir adet kesimhane bulunuyor. Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın her türlü pazar alışverişini geniş ve ferah bir sirkülasyon içinde rahatça yapabilmesini sağlamak için çelik konstrüksiyon üzerine branda ile gölgelikler tasarlandı. Engelliler için de her türlü ulaşım olanağı düşünülmüştür. 4720 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan Pazar alanını 2019 yılı içerisinde faaliyete geçireceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Zabıta, Alanya, Avsallar, Güncel
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