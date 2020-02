Avsallar Modern Kapalı Pazar Yeri tamamlandı - Son Dakika

İlçe genelinde sosyal hayatın modernleşmesi adına yatırımlarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, sosyal tesis projelerini hayata geçiriyor.



Özellikle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katıldığı mahalle toplantılarında dile getirilen vatandaşların talepleri, bir bir gerçeğe dönüşüyor. Bu taleplerden birisi olan Avsallar Kapalı Pazar Yeri Projesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Avsallar Mahallesine bağlı 2197 parselde bulunan alana kapalı pazar alanı projesinde zabıta odası, ofis, mutfak, umumi tuvaletler, mescitler ve kurban bayramında küçükbaş hayvan kesimi için kullanılacak olan bir adet kesimhane bulunuyor. Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın her türlü pazar alışverişini geniş ve ferah bir sirkülasyon içinde rahatça yapabilmesini sağlamak için çelik konstrüksiyon üzerine branda ile gölgelikler tasarlandı. Engelliler için de her türlü ulaşım olanağı düşünülmüştür. 4720 metrekarelik bir alana inşa edilen pazar alanının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA