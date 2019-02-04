Son Dakika Haberleri: Avşar'dan Seçim Değerlendirmesi

Avşar'dan Seçim Değerlendirmesi

1 saat önce

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, "31 Mart seçimleri yeni hükümet sistemimizin ilk demokratik imtihanıdır.

Avşar'dan Seçim Değerlendirmesi, System.String[]
MHP İl Başkanı Bülent Avşar, "31 Mart seçimleri yeni hükümet sistemimizin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Bu imtihandan başarı ile çıkmak milli bekamızın haysiyet konusudur" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder seçim çalışmaları kapsamında MHP Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Güder, Cumhur İttifakına verdikleri desteklerden dolayı MHP'ye teşekkür ederek, "MHP bir değerdir ama Bülent Avşar ile Malatya'da ayrı bir değer kazandı. Kendilerinin duruşu gerçekten çok önemlidir. Malatya için kendi çıkarlarını bir kenara bırakmışlardır. Biz kendileri ile istişare içindeyiz. Gösterdikleri çabalardan dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz 31 Mart'ta bir sınav vereceğiz. İnşallah bu sınavdan alnımızın akıyla çıkacağız Cumhur İttifakı olarak. Amacımız alnımızın akıyla bu işin içinden çıkmak. Ben Malatyalıların 31 Mart'ta bizlere en güzel şekilde destek vereceğine eminim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, "31 Mart seçimleri yeni hükümet sistemimizin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Bu imtihandan başarı ile çıkmak milli bekamızın haysiyet konusudur.Yerel seçimler sadece seçimden ibaret değildir. Türkiye'nin bekası, millet kaynaklarının sadece milletin geleceği için harcanmasıdır. Bizler MHP olarak herhangi çıkar gözetmeksizin fedakarlıksa fedakarlık bedelse bedel kısacası ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Biz inşallah Cumhur İttifakı olarak Battalgazi'de Osman Güder'in arkasındayız, onun kazanması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Malatya, Hükümet, MHP, Güncel
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