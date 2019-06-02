Son Dakika Haberleri: Avşar'ın bayram mesajı
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Avşar'ın bayram mesajı

53 dakika önce

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avşar'ın bayram mesajı, System.String[]
MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Avşar, Ramazan Bayramı'nın inanç ve kültürdeki yerine dikkat çekerek, "Ramazan Bayramı'nı milli ve manevi değerlerimizin öngördüğü hoşgörü ve birliktelik anlayışı kapsamında kutlamalıyız. 11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, milletlerin ve ümmetlerin tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletçe ve ümmetçe coşku ve sevinç içerisinde kutlanılan günlerdir. İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı da bu müstesna günlerden bir tanesidir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden olan bayramlar, sıla-i rahim açısından da özel günlerdir. Böyle bir günün, milletimiz, İslam Alemi ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
Malatya, Ramazan Bayramı, Güncel
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