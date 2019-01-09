Avşar'ın Gazeteciler Günü Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Avşar, kutlama mesajında çalışan gazetecilerin vatandaşların haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. Avşar'ın mesajında basının demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturduğunu vurgulanarak, bu önemli görevi de başta çalışan gazetecilerin yerine getirdiğine dikkat çekti. Başkan Avşar mesajında, "Yaptıkları iş gereği gözlemleri, bağımsız duruşları ve tarafsız kimlikleri ile yönetim ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi gören basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Geçmişten bugüne ülkemizin ve şehrimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan basın-yayın kuruluşlarımız, günün imkanlarına göre kendilerini yenileyerek, şartlar ne olursa olsun katkılarını sürdürmektedirler. Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil. O sebeple MHP Malatya İl Başkanlığı olarak basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine olan inancımız tam Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, doğru, ilkeli ve tarafsız haber yapan basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Zor şartlar altında, meslek etiğinden taviz vermeden, çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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