Avşar: "Kuraklık nedeni ile hasat yapamayacak işletmeler ciddi zararlar ile karşı karşıya" - Son Dakika

Avşar: "Kuraklık nedeni ile hasat yapamayacak işletmeler ciddi zararlar ile karşı karşıya"

03.05.2021 13:29
Avşar:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde yaşanan kuraklık nedeniyle, tarlaların yüzde 80'inde ürün hasadı yapılamayacağını, aldıkları borçlarla tarlalarını süren çiftçiler ve çiftçilere girdi sağlayan...

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde yaşanan kuraklık nedeniyle, tarlaların yüzde 80'inde ürün hasadı yapılamayacağını, aldıkları borçlarla tarlalarını süren çiftçiler ve çiftçilere girdi sağlayan ancak ödemelerini alamayan işletmelerin ciddi zararlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesinin su tarım yılı yağışı 303.3 mm, normali 418.7 mm ve 2020 su tarım yılı aynı dönem yağışı 507.5 mm olduğunu söyledi. Avşar, "Bu yıl yağışlarda normaline göre yüzde 28, 2020 su tarım yılı yağışlarına göre yüzde 40 azalma gerçekleşmiş durumda. Bu tüm bölgeler arasında görülen en yüksek azalma. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde bu yıl mart ayında alınan yağışlarda önceki yıla göre yüzde 56 azalma yaşandı. Yaşanan bu kuraklık nedeni ile 3 milyon dekar tarım alanı kuraklıktan etkilendi ve binlerce çiftçi bu yıl hasat yapamayacak durumda" dedi.

"Sadece Diyarbakır mercimekte ülke rekoltesinin yüzde 30'unu üretiyor"

Avşar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ve baklagillerin en çok üretildiği bölge olduğunu, sadece Diyarbakır'ın ülkenin toplam buğday rekoltesinin yaklaşık yüzde 5'ini ve kırmızı mercimeğin yüzde 30'a yakınını ürettiğini söyledi. Genel olarak yaşanan kuraklığın bölgede daha yoğun olduğunu dile getiren Avşar, bunun bölgede yetişen ürünlerin toplam rekoltesini düşüreceğini ve tüketici fiyatlarını etkileyerek ithalat yapılmasına da neden olabileceğini aktardı.

"Üreticiler ve sektöre girdi sağlayan işletmelerin zararları karşılanmalı"

Üretim yapan çiftçilerin yüksek girdi maliyetleri nedeni ile son yıllarda oldukça zorlandıklarını, pandemi ve sonrasında bu kuraklık nedeni ile de daha büyük zararlar ile karşı karşıya olduklarını belirten Avşar, "Çiftçiler ekim döneminde kullanacakları girdiler için işletmelere borçlanıyor, kredi kullanıyor. Hasat yapıldıktan sonra ödemelerini gerçekleştirmeye başlıyor. Aldıkları mazot, gübre gibi girdi destekleri piyasa fiyatlarına göre oldukça yetersiz. Hasat yapamayınca borçları katlanıyor ve bu durum ürün ve hizmet aldıkları işletmeleri de olumsuz etkiliyor. Yaşanan bu kuraklık bir doğal afettir. Bu doğal afetten zarar gören tüm kesimlerin desteklenmesi gerekir" diye konuştu.

Avşar, bölgede yıllardır devam eden sulama projelerinin tamamlanamadığını, üreticilerin kendi imkanları ile sulama yaptıklarını ifade ederek, sulama projelerindeki gecikmeler, girdi maliyetlerinde önlenemeyen artışlar ve üzerine kuraklık gibi doğal afetler nedeni ile Türkiye'nin diğer bölgelerine göre tarımsal üretimde daha yüksek istihdama sahip bölgede üretici sayısında azalma ile de karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Avşar, yaşanan kuraklığın etkilerinin azaltılabilmesi için bölge genelinin doğal afet alanı olarak ilan edilmesi, üreticiler ve girdi sağlayan işletmeler için mevcut kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi, hasat yapmayan çiftçilerin girdi maliyetlerini karşılayacak şekilde nakdi destek sunulması, çiftçilerin geçmiş döneme ait tüm destek primlerinin bir an önce ödenmesi, pompaj sulaması yapan çiftçilere elektrik ve yakıt destek primi ödenmesinin yapılması gerektiğini ifade ederek, işletmelerin karşılaştıkları bu darboğazdan çıkabilmeleri için acil destek paketlerinin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Avşar: Kuraklık nedeni ile hasat yapamayacak işletmeler ciddi zararlar ile karşı karşıya

Erdal Avşar, Diyarbakır, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avşar: 'Kuraklık nedeni ile hasat yapamayacak işletmeler ciddi zararlar ile karşı karşıya' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek         
15:41
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi         
15:30
Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı         
15:10
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti         
14:41
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı         
14:36
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avşar: "Kuraklık nedeni ile hasat yapamayacak işletmeler ciddi zararlar ile karşı karşıya" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement