Son Dakika Haberleri: Avşar Oyunu Yeşilyurt'ta Kullandı

Avşar Oyunu Yeşilyurt'ta Kullandı

53 dakika önce

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Mahalli İdareler Seçiminde oyunu Yeşilyurt ilçesinde kullandı.

Avşar Oyunu Yeşilyurt'ta Kullandı, System.String[]
MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Mahalli İdareler Seçiminde oyunu Yeşilyurt ilçesinde kullandı.

İlçede bulunan Özalper İlkokulunda kullanan Avşar, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Oyumuzu kullandık, inanmak başarmanın yarısıdır bizler inandık ve Allah'ın izniyle başaracağız. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı nasıl zafer kazandıysa bu gün de zafer Allah'ın izniyle Cumhur İttifakının olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

MHP, Malatya, Yeşilyurt, Güncel
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