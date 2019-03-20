Avşar'un Nevruz Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, baharın ve kardeşliğin coşkusu Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, baharın ve kardeşliğin coşkusu Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Avşar, Nevruz Bayramının birlik ve beraberliğin pekiştiricisi olması dileklerinde bulunarak, "Yakılan ateşler etrafında tutulan eller, gülen yüzler, sıklaşan saflar, uzaklaştırılan ihtilaflar, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine aynı heves ve hedef ile bir araya gelen gönüller bu coğrafyayı vatan yapmış ve sonsuza kadar bağımsız yaşama idealini herkese ilan etmiştir. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu 'Yeni Günün', barışın ve kardeşliğin habercisi olmasını temenni ediyor, son yurdumuz Anadolu'da tam bağımsız bir halde, birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla Türk milletinin ve tüm hemşehrilerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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