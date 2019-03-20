Son Dakika Haberleri: Avşar, Yaşlılar Haftasını Unutmadı

Avşar, Yaşlılar Haftasını Unutmadı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Avşar, Yaşlılar Haftasını Unutmadı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Avşar mesajında, "Bizler için birer hayat rehberi olan, aile ve toplumumuzun en temel yapı taşını oluşturan yaşlılarımız aynı zamanda kültürlerimizin yarınlara aktarılmasına da vesile olmaktadır. Yaşlılarımız bizlerin dünü, bugünü ve yarınıdır, aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Aile ve toplumumuzun en temel yapı taşı olan yaşlılarımız aynı zamanda kültürlerimizin yarınlara aktarılmasına da vesile olmaktadırlar. Yaşlılık hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bizler millet olarak yaşlılarımızı asla bir yük olarak görmedik aksine onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını iyileştirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Devletimiz, değerli büyüklerimizin, modern çağın hızına ayak uydurması için çalışmalarını sürdürmektedir. ve sürdüreceğinden de hiçbir şüphem yoktur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin ve yaşlılarımızın 'Yaşlılar Haftası'nı canı gönülden kutluyor, mutlu, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Malatya, Güncel
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