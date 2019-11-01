Avşarbey, ESOGÜ öğrencilerine hayatını anlatıp öğütlerde bulundu

Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü'nün düzenlediği "Bir Bürokratın Yaşam Serüveni: Yatılı Mektepten Vali Muavinliğine" konulu konferansta ESOGÜ öğrencileri ile buluştu.



Konferansa ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ramazan Erdağ da katıldı. ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'ndaki konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.



ESOGÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü Başkanı Serap Dülger'in açılış ve takdim konuşmasının ardından kürsüye gelen Aslan Avşarbey, konuşmasında okul yılları, mesleki yaşamı ve özel yaşamından anılarını, kendisi açısından dönüm noktası olan olayları fotoğraflar eşliğinde ve kendine özgü anlatımıyla paylaşırken, şiirlerinden örnekler de okudu. Hayatın her döneminde dost kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Aslan Avşarbey, gençlere özellikle okul döneminde dostluklar kurmalarını öğütledi. İnsanlara yardım etmenin önemini vurgulayan Aslan Avşarbey, ihtiyacı olan insanlarla karşılaşıldığında yardım için eldeki tüm alternatiflerin kullanılması gerektiğini ifade etti. Gençlere hiçbir fikri, düşünceyi ve ideolojiyi olduğu gibi kabul etmemelerini, mutlaka sorgulamalarını ve kendi süzgeçlerinden geçirmelerini öğütleyen Aslan Avşarbey, insanın okuyarak kendi fikrini kendisinin oluşturmasının gerektiğini belirtti. Aslan Avşarbey kendisini dinleyen ESOGÜ öğrencilerine ileride meslek hayatına atıldıklarında insanları kategorize etmemelerini, hak edene hakkını vermelerini ve kendilerini milletlerine ve ülkelerine hizmet etmeye adamalarını öğütledi. - ESKİŞEHİR