Avuç İçi Büyüklüğünde Dolular Seraları Vurdu
1 saat önce
Avuç içi büyüklüğünde dolular seraları vurdu Sera içindeki çilek fidelerini parçaladı Dolu yağışı araçlara hasar verip masaları deldiANTALYA - Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak yağış yerini yer yer dolu yağışına bıraktı.
Avuç içi büyüklüğünde dolular seraları vurdu
Sera içindeki çilek fidelerini parçaladı
Dolu yağışı araçlara hasar verip masaları deldi
ANTALYA - Antalya
'da dün geceden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak yağış yerini yer yer dolu yağışına bıraktı. Serik ilçesine bağlı Belek
Mahallesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve 2 dakika süren avuç içi büyüklüğündeki dolu yağışı araçlara zarar verdi. Dolu yağışı sebebiyle bölgedeki bazı seralarda da hasar oluştu. Sabah
saatlerinde Kumluca
'da başlayan ve 5 kişinin hafif yaralanmasıyla devam eden hortum öğle saatlerinde havaalanında etkili oldu. Apronda bulunan bir servis otobüsü ve minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişinin yaralanmasına sebep olan hortumun yaraları sarılmaya çalışılırken doğuya doğru kayan fırtına Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallesinde etkili oldu. Bir anda bastıran ve 2 dakika süren doluyla şoka uğrayan site sakinleri ellerine aldıkları avuç içi büyüklüğündeki doluları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yine Serik ilçesine bağlı Kadriye mahallesinde de etkili olan dolu örtü altı üretim tesislerini vurdu. Bir anda bastıran dolu çileklerin ekili olduğu seraları vuran dolu, naylonları yırtıp ekili olan çilekleri parçaladı. Zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indiren dolu yağışından geriye kullanılamaz seralar ve ürünler kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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