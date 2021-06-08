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Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis - Son Dakika

Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis

08.06.2021 11:29
Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis, System.String[]

Bursa Barosu üyesi Av. Ayça Akkaşoğlu'nu, üstlendiği boşanma davasının çıkışında tehdit eden sanık M.D. 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Barosu üyesi Av. Ayça Akkaşoğlu'nu, üstlendiği boşanma davasının çıkışında tehdit eden sanık M.D. 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen tehdit davasının 3 Hazirandaki duruşmasında, sanık D., eşiyle konuştuğu sırada, "Ne yapmaya çalışıyorsun, benden de mi kurtulmaya çalışıyorsun dedim. Ben ne yapayım, kendimi mi camdan atayım, seni mi camdan atayım diye eşime söyledim. Bunun üzerine müşteki de olaya müdahale etti ve polisleri çağırdı" dedi ve suçsuz olduğunu söyledi.

Müşteki Av. Ayça Akkaşoğlu ise sanığın yalan söylediğini ifade ederek, "Duruşma çıkışında sanık sinirli bir şekilde 'Bana bak sen bir daha bir şey söylersen seni buradan aşağı atarım' dedi. Sanık üzerime yürüdü. Araya polisler ve avukatlar girdi. Kadın polisler adliyenin dışına çıkardılar. Sanığın eşi de şahit olarak dinlenmiştir. Ayrıca sanık soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Uzlaştırma aşamasında sanık beni birçok kez aradı ve özür diledi. Şikayetimden vazgeçmemi istedi. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme, sanık savunması, şahit F.D.'ın kolluktaki ifadesi, tutanak, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına bakarak sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğu sonucuna vardı. TCK'nın 106/1-1. cümle gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, sanığın kişisel özellikleri göz önünde bulundurarak 6 ay hapse hükmetti. Taraflar arasındaki tartışmada, ilk haksız hareketin kim tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmadığından, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği kabul edilerek TCK'nın 29. maddesi uyarınca sanığın cezasında 1/4 indirim yapıldı ve 4 ay 15 güne düşürüldü. Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri gözetilerek TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - BURSA

Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis

Asliye Ceza Mahkemesi, Bursa Barosu, Mahkeme, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis - Son Dakika


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