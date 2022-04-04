AFYONKARAHİSAR - Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor

04.04.2022 11:06

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı Nureddin ve Fatma Demir çifti ile kızları Tuğba, birbirlerine destek olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı Nureddin ve Fatma Demir çifti ile kızları Tuğba, birbirlerine destek olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nureddin (58) ve Fatma Demir (54) çifti, evlendikten sonra 1993'te yerleştikleri Afyonkarahisar'da avukatlık bürosu açtı.

Eşiyle iki yıl birlikte çalıştıktan sonra Afyonkarahisar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne geçen Fatma Demir, 27 yıldır kurum avukatlığı yapıyor.

Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen kızları Tuğba Demir (27), anne ve babasının izinden giderek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017'de mezun oldu.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda 3,5 yıldır babasıyla birlikte çalışan Demir, anne ve babasıyla aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

Mesleklerini severek yapıyorlar

Baba Nureddin Demir, AA muhabirine, kızları Tuğba'nın da hep avukat olmasını istediklerini söyledi.

Kızlarının da hayali olan avukatlık mesleğini yapmaya başlamasıyla çok mutlu olduğunu belirten Demir, "Şu anda kızımla aynı büroda avukatlık yapmak çok güzel bir duygu. Birbirimizle bazen tartışsak da ikimiz de mesleğimizi severek yapıyoruz. Tuğba'nın bazen takıldığı noktalarda baba olarak yol göstermemiz de doğaldır. Kızım hem benim hem de annesinin tecrübelerinden faydalanıyor. Eşimle de kızımla da karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuyor, yardımlaşıyoruz." diye konuştu.

Avukat Fatma Demir de eşiyle savunma makamında karşı karşıya gelmemeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

Ailece aldıkları davalara karşı çok hassas olduklarını anlatan Demir, "Eşim ve kızımla, iş yeri haricinde kanun, yasal mevzuat konularında bazen bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Meslektaş olduğum kızımla da gurur duyuyorum." dedi.

"Baba kız büromuzda keyifli bir işleyişimiz var"

Tuğba Demir de anne ve babasının, mesleğinde kendisine yol gösterdiğini kaydetti.

Tecrübelerinden faydalandığı anne ve babası sayesinde girdiği ilk davayı kazandığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Anne ve babamın avukat olması benim için büyük bir şans. Rehber olan ailem sayesinde mesleğe 2-0 önde başladım. Adliye koridorlarında ailece bizi görenler bazen şaşırıyor hatta bazen 'Tuğba senin çocukların da avukat olursa tam olur.' diyorlar. 3,5 yıldır aynı büroda babamla, iş bölümü yaparak çalışıyoruz. Buradaki her dosyadan ikimizin de haberi var. Babam daha çok arabuluculukla ilgileniyor. Ben de adliyeye gidip davalara giriyorum. Görünürde işin ağır kısmı bende olsa da baba-kız büromuzda keyifli bir işleyişimiz var."

AFYONKARAHİSAR - Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor
AFYONKARAHİSAR - Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor
AFYONKARAHİSAR - Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor

YORUMLAR
500
Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı! Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı! Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:20:51. #1.13#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Avukat anne, baba ve kızı adliye koridorlarında birlikte mesai yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement