Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKonya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:12 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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