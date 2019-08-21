Son Dakika Haberleri: Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2)
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Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKonya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat anne ve oğlunun ölümüne neden olan TIR sürücüsü hakkında tutuklama kararı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Konya'nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile 5 yaşındaki oğlu Kaan çiftçinin ölümüne, avukat baba Eray Çiftçi'nin (34) de ağır yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:12 Kaynak: DHA
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