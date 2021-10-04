Avukat Barış Mükyen sahte avukatlık hizmetleri konusunda uyardı - Son Dakika

Av. Barış Mükyen yaptığı açıklamada "Dolandırıcı avukat, sahte avukat gibi olaylara son zamanlarda öyle sık rastlar olduk ki arama motoruna ''sahte avukat'' yazdığınız anda karşınıza neredeyse her şehirden bir haber çıkıyor. Söz konusu olaylar farklı şekilde cereyan etmiş olsa dahi genellikle prim kazanmasındaki dayanak dolandırıcıların verdiği bilgilerin teyitlenmemesinden kaynaklandığını görebiliyoruz." Ifadelerini kullandı.

Peki bir avukata nasıl güvenebiliriz, sahte bir avukat olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Av. Mükyen bu soruya da "Bilindiği üzere avukat kimlikleri resmi kimlik hükmünde olup, avukat kimlikleri tek tip olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılmaktadır. Baro levhasına kayıtlı avukatlar adına Türkiye Barolar Birliği tarafından basılan ve barolarca avukatlara teslim edilen kimlikler hüküm ifade etmektedir. Avukatlık Kanunu'nun avukat kimliğine de ilişkin düzenleme içeren 9. maddesinin dördüncü fıkrası;

"(Değişik 4. fıkra: 5043 - 13.1.2004/ m.1 - Yürürlük m.8) Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir." Şeklindedir.

"AVUKATLIK YETKİLERİNİN BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILMAMASI Madde 63 - Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakı düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler.

Ayrıca avukatınızın gerçek bir avukatolup olmadığı konusunda her hangi birr şüphe duyuyorsanızwww.barobirlik.org.tr adresinden teyip etmenizi öneririm. Bunun dışında da kendisini avukat olarak tanıtan kişinin ikamet ettiği veya bağlı olduğu şehrin baro sitesinden de aramanız mümkündür." Şeklinde yanıt veriyor.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu nedir, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunun cezası nedir?

Avukat Barış Mükyen Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu ile ilgili olarak da "TCK 262. maddesinde Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." Yanıtını verdi.

3) Kendisini avukat olarak tanıtan kişiler için ne gibi cezai yaptırımlar söz konusu olabilir?

"Örnek vakıalar ve yargıtay kararlarından hareketle bakıldığında TCK madde158- nitelikli dolandırıcılık ve TCK 204-1 resmi evrakta sahtecilik hükümleri uygulanmaktadır. Ek olarak 1136 sayılı avukatlık kanunun 63/3 maddesi gereğince avukat olmadığı halde avukatlık yetkilerini kullandığı kişiler için yine cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu hükümlerin bir arada oluşu ve ilgili fiilin mahiyetine bakıldığında emsal olaylarda 2 yıldan 8 yıla kadar ortalama hapis cezalarının gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Ayrıca buna ek olarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin olduğu vakalara da sıkça rastlamaktayız. Bu gibi yanıltıcı girişimler de ortaya çıkan suçlara uygulanan ek ceza hükümleriyle beraber, TCK madde 262 kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar."

4) Bu gibi yanıltıcı durumlara karşın ne gibi uyarılarda bulunmak istersiniz?

"Hiçbir kamu görevlisi sizleri telefon ile arayıp bir istemde veya fiil icra etmeniz isteğinde bulunamaz. İstisnai durumlar olması durumunda resmi doküman talep etmelerini veya bu durumlarda ilgili kurumun resmi iletişim kanalları üzerinden mutlaka teyitlemelerini öneririm. Meslektaşımız olmayıp kendisini bu şekilde tanıtan kişiler genellikle belli dosya giderleri için harcahat veya ödenek talep etmektedir. Yine sıkça rastlanılan durum icra dosyaları için bu tarz dolandırıcılık girişimlerinin yürütüldüğüdür. Bu konularda da muhakkak ki ilgili konu ile alakalı evrak talep edilmeli ve söz konusu evrakın doğruluğu resmi kurumlardan tescil edilmelidir."