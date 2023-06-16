Avukat Belen Nesil Çoşğun'un ölümüne ilişkin erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Avukat Belen Nesil Çoşğun'un ölümüne ilişkin erkek arkadaşı tutuklandı

17.06.2023 00:51

Ankara'da avukat Belen Nesil Çoşğun'un tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı Muhammed B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın intihar olduğunu iddia eden Muhammed B., yaklaşık 1 aydır aynı adreste yaşadıklarını söyledi.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Belen Nesil Coşgun (24), 15 Haziran günü öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta kaldığı rezidansta karın bölgesinden tabanca ile vuruldu. Kadın Destek Uygulamasına yapılan çağrı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Coşğun'u binada asansör kapısının önünde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Coşğun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B.'yi gözaltına aldı.

"ODADAN SİLAH SESİ GELDİ"

Olayın ardından 112'yi arayarak kız arkadaşının intihar ettiği ihbarını yapan Muhammed B., polisteki ilk ifadesinde de olayın intihar olduğunu ileri sürdü. Muhammed B., yaklaşık 1 aydır söz konusu adreste yaşadıklarını söyleyerek, "Banyoya girdiğimde odadan silah sesi geldi. Kız arkadaşım yatakta yaralı haldeydi, kucağıma alıp asansörün önüne kadar getirdim ve 112 ekiplerine haber verdim" dedi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti. Hastanedeki kontrolün ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. İfadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Muhammed B., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Avukat Belen Nesil Çoşğun'un ölümüne ilişkin erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


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