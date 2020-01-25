Avukat Bünyamin Er'e yeni görev - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukat Bünyamin Er'e yeni görev - Son Dakika

Avukat Bünyamin Er'e yeni görev

6 saat önce

Sivas Barosuna kayıtlı avukat Bünyamin Er, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliğine seçildi.

Avukat Bünyamin Er'e yeni görev, System.String[]

Sivas Barosuna kayıtlı avukat Bünyamin Er, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliğine seçildi.

Er, yaptığı açıklamada, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun ilgili maddesi uyarınca, bölge kurullarına hukukçu üye olarak seçildiğini belirtti.

Görevi kendisine tevdi eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Er, Sivas, Tokat ve Malatya'daki kültür varlıklarının tescilini yapmak, kaldırmak, gruplandırmak, koruma alanlarının tespiti, koruma amaçlı imar planlarını inceleyip karar alma gibi görevleri yürüteceklerini ifade etti.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik
Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:50:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukat Bünyamin Er'e yeni görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]