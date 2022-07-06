AVUKAT, BÜROSUNDA ÇIKAN YANGINDAN ZEMİN KATTAKİ MARKETİN TENTESİNE ATLAYARAK KURTULDU

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki hukuk bürosunda yangın çıktı. Avukat Fatih Karakılıç (35), balkondan zemin kattaki marketin tentesine atlayarak canını kurtardı. Tenteden itfaiye ekibi tarafından indirilen Karakılıç, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı'ndaki bir hukuk bürosunda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın üçüncü katındaki Avukat Fatih Karakılıç'a ait binanın üçüncü katındaki hukuk bürosunda çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm büroyu sardı. Bürodan dumanlar yükselmesi üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bürosunda bulunan avukat Karakılıç, balkona çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine Karakılıç, zemin katta bulunan marketin tentesinin üzerine atlayarak canını kurtardı. Tentede kalan ve hafif yaralanan Karakılıç, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından merdivenle kurtarıldı. Büronun kapısını kıran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede su sıkarak söndürdü. Acil sağlık ekibi tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakılıç'ın tedavisinin ardından taburcu edildi.

BOMBA PATLADI SANILDI

Çevredekiler ve binada bulunan kişiler yaşanan bir patlama sonra yangın çıktığını söyledi. Bunun üzerine büroda bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Yangının patlama sonucu yaşanmadığı belirlenirken, patlama sesinin avukatın yangından kaçmaya çalışırken, kapıyı tekmelemesi sonucu çıkan sesten kaynaklandığı tespit edildi. Avukat Karakılıç'ın yangınla ilgili ifade vermediği öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)