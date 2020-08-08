Avukat Çalık: 'Tiktok' çocuklar için büyük tehlike arz ediyor - Son Dakika

Avukat Çalık: 'Tiktok' çocuklar için büyük tehlike arz ediyor

ANKARA'da Avukat Taha Çalık, Türkiye'de yaklaşık 23 milyonu aşkın indirilme sayısı bulunan sosyal medya uygulaması Tiktok'a, üyelik şartının 13 yaş ve üzeri olmasına rağmen 11 ve 12 yaşındaki çocukların da bu uygulamayı kullandığını belirtti.

Avukat Çalık: 'Tiktok' çocuklar için büyük tehlike arz ediyor, System.String[]

ANKARA'da Avukat Taha Çalık, Türkiye'de yaklaşık 23 milyonu aşkın indirilme sayısı bulunan sosyal medya uygulaması Tiktok'a, üyelik şartının 13 yaş ve üzeri olmasına rağmen 11 ve 12 yaşındaki çocukların da bu uygulamayı kullandığını belirtti. Çalık, "Merak ederek yükledikleri bu uygulamada paylaştıkları videonun kimler tarafından izlendiği ile o çocuklar ilgilenmiyorlar. Ancak pedofil suçluları bu yaş aralığındaki insanların videolarını ilgiyle takip ediyor ve zamanla onlarla iletişim kurma ihtiyacı hissediyorlar. Ebeveynlerinden habersiz iletişim kuran ve sosyal medya chatleşmesi gibi düşünülen mevzular aslında o çocuklar için büyük bir tehlike arz ediyor" dedi.

Avukat Çalık, Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulaması Tiktok'un çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Tiktok uygulamasının 1.5 milyara yakın bir aboneye sahip olduğunu söyleyen Çalık, "Türkiye'de 55 milyon civarı bir sosyal medya kullanıcısı var. Bu 55 milyon sosyal medya kullanıcısının içerisinde Tiktok'un 23 milyonu aşkın bir indirilme sayısı var. Bu da 2 kişiden birisinin indirdiği, merak ettiği ya da baktığı anlamına geliyor. Bu uygulamanın kullanıcıların verilerini depolaması problemlerinden ziyade öncelikle dikkat çekilmesi gereken husus toplumsal olarak pedofiliyi canlandırdığıdır" dedi.

'KULLANICILARIN KONUMLARI 30 SANİYEDE BİR MERKEZLE PAYLAŞILABİLİYOR'Çalık, Tiktok uygulaması ile Çin'deki merkezde uygulamayı kullananların verilerinin depoladığını belirterek, "Çin hükümeti tarafından bu depolanan bilgilerin ciddi bir şekilde alındığı ve kullanıldığı söylenmekte. Tiktok ile ilgili açılan davada da henüz buna ilişkin bir yalanlama olmadı. Çin hükümetinin doğrudan bu bilgileri temin ettiği söylendi. Böyle bir iddia var. Baktığımız Tiktok'ta ilk olarak kullanıcıların konumları 30 saniyede bir merkezle paylaşılabiliyor ve bu depolanıyor. IP bilginiz paylaşılıyor. Bunun haricinde galerinize sizin izniniz olmadan girme ve görüntüleme, başka bir bilgisayar üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca bunların dışında, uygulama kullanılmadığı zaman dahi telefon kamerası ve mikrofonunuza ulaşılabilme imkanı oluyor. En tehlikeli unsur ise sizin izniniz olmadan telefonunuza 'zip uzantılı' dosya indirilebiliyor. Bu da şu demek oluyor; sizin telefonunuza bir anda illegal bir görüntünün yerleşebilmesi ya da sizin istemediğiniz bir verinin sanki siz kullanıyormuşsunuz gibi telefonunuzda bulunması ve buradan bir suç üretilmesi mümkün olabiliyor" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN BU KONUDA TEDBİR ALMASI GEREKMEKTE'Çalık, bu uygulamayı en çok kullanan ilk 3 ülkenin ABD, Hindistan ve Türkiye olduğunu belirterek, "ABD bu uygulama ile yasaklarına başladı ve en son ABD başkanı Trump'ın açıklaması bu uygulamanın ABD kolunun satın alınmaması durumunda tamamen yasaklanacağına dairdi. Bunun haricinde Hindistan zaten hem ahlaki sorunlar hem de Çin ile olan problemler nedeniyle 2019 yılında bu uygulamayı ülkesinde yasaklamıştı. Fakat en çok kullanan 3'üncü ülke olarak bu uygulama Türkiye'de herhangi bir yasağa muhatap olmadı. Dolayısıyla elde bu problemler varken ve biliniyorken Türkiye'nin de bu konuda tedbir alması ve özellikle pedofili suçları için ayrıca bir tedbir alması gerekmekte" ifadesini kullandı.'O ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE ARZ EDİYOR'Çalık, uygulamada video kaydetme gibi bir özelliğin bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu uygulamada insanlar videolarını çekip paylaşıyorlar. Ama bizim ülkemizdeki kullanıcıların durumuna baktığımızda 18 yaş altı kullanıcı sayısı çok fazla. Bu uygulamaya üyelik şartı da 13 yaş ve üzeri. Fakat buraya 11, 12 yaşındaki çocuklarda merak ederek rahatça bu uygulamayı yükleyebiliyorlar. Merak ederek yükledikleri bu uygulamada paylaştıkları videonun kimler tarafından izlendiği ile o çocuklar ilgilenmiyorlar. Zaten o yaştaki çocuktan da bunu akıl etmesini bekleyemeyiz. Ancak pedofil suçluları bu yaş aralığındaki insanların videolarını ilgiyle takip ediyor ve zamanla onlarla iletişim kurma ihtiyacı hissediyorlar. Ebeveynlerinden habersiz iletişim kuran ve sosyal medya chatleşmesi gibi düşünülen mevzular aslında o çocuklar için büyük bir tehlike arz ediyor. Ancak o çocuklar bunun farkında olmadığı için kimin kurbanı olduklarını da kestiremiyorlar. Burada açıkçası asıl tehlike de bu."


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 09:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avukat Çalık: 'Tiktok' çocuklar için büyük tehlike arz ediyor - Son Dakika
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