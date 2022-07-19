Avukat Celal Çelikten, AKP'li Canikli'ye: "İyi Bilirsin Ki Kemal Kılıçdaroğlu Sağlamasını Yapmadan, Emin Olmadan İthamda Bulunmaz" - Son Dakika
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Avukat Celal Çelikten, AKP'li Canikli'ye: "İyi Bilirsin Ki Kemal Kılıçdaroğlu Sağlamasını Yapmadan, Emin Olmadan İthamda Bulunmaz"

19.07.2022 14:51
Avukat Celal Çelikten, AKP'li Canikli'ye: "İyi Bilirsin Ki Kemal Kılıçdaroğlu Sağlamasını Yapmadan, Emin Olmadan İthamda Bulunmaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açması üzerine, “Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın? Ya utanç duymaya?!.. Açtığın bu dava sayesinde, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun tüm iddialarını ispat şansına sahip olacağız! Teşekkürler!.. İyi bilirsin ki Kemal Kılıçdaroğlu sağlamasını yapmadan, emin olmadan ithamda bulunmaz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açması üzerine, "Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın? ya utanç duymaya?!.. Açtığın bu dava sayesinde, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun tüm iddialarını ispat şansına sahip olacağız! Teşekkürler!.. İyi bilirsin ki Kemal Kılıçdaroğlu sağlamasını yapmadan, emin olmadan ithamda bulunmaz" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 28 Haziran'da TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma ve bir röportajdaki açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak 750 bin liralık tazminat davası açtı.

Canikli'nin hukuki girişimini sosyal medya hesabından duyurması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik de sosyal medyadan açıklama yaptı. Avukat Celal Çelik'in mesajı şöyle:

"Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın? ya utanç duymaya?!.. Açtığın bu dava sayesinde, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun tüm iddialarını ispat şansına sahip olacağız! Teşekkürler!.. İyi bilirsin ki Kemal Kılıçdaroğlu sağlamasını yapmadan, emin olmadan ithamda bulunmaz."

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 28 Haziran'da TBMM CHP grup toplantısında Canikli ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Nureddin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, bir yakınını Boydak Holding'e kayyım olarak atıyor. Bir süre sonra 'bizim yurt dışında depo yapmamız lazım' diyor. Almanya'da depo var. 'Hayır Slovakya'da yapmamız lazım' diyor. 20 milyon avro gönderiyorlar. Deponun sahibi Ertunç Laçiner. Aynı zamanda kayyum. Canikli'nin atadığı. Bu para da adam da yok ortada. Ne oluyor sonra? Bir kanun getiriyorlar. 'Kayyımın yaptığı bütün işlemler, karar alan ve görevini yerine getiren kişilerin, bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz' diyor. Malı götür, hırsızlığı yap kanun arkanda kapı gibi duruyor, saray da arkanda kapı gibi duruyor. Siz böyle bir kanunu dünyanın hangi ülkesinde gördünüz, despot ülkeler dahil. Hırsızlık yapana hırsızlık yapabilirsin diye kendi Meclis'inden kanun geçiren bana bir ülke gösterin."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avukat Celal Çelikten, AKP'li Canikli'ye: 'İyi Bilirsin Ki Kemal Kılıçdaroğlu Sağlamasını Yapmadan, Emin Olmadan İthamda Bulunmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat Celal Çelikten, AKP'li Canikli'ye: "İyi Bilirsin Ki Kemal Kılıçdaroğlu Sağlamasını Yapmadan, Emin Olmadan İthamda Bulunmaz" - Son Dakika
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