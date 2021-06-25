Avukat cinayetinde mahkeme: Silahın kazayla patlaması imkansız - Son Dakika

ÜMRANİYE'de Avukat Hüseyin Yama'yı (38) silahla başından vurarak öldüren müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ı (67) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda sanığın "Olay kazayla oldu" şeklindeki beyanlarına çekmecedeki silahın ateşe hazır bekletilmesi, sanığın ve maktulün boyu, merminin maktulün kafasına giriş açısı gibi hususlar dikkate alınarak "Açıya bakıldığında mermi aşağıdan yukarıya doğru bir seyir meydana getirmiştir. Sanığın iddia ettiği gibi silahın kazayla patlaması halinde maktulün oturuşuna göre maktule isabeti imkansızdır" denildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan gerekçeli kararda maktul Hüseyin Yama'nın avukat olduğu, Hüseyin Yama ve ailesinin sanık Mehmet Sabri Kılıç hakkında kira alacağı sebebiyle icra takibi başlattığı belirtildi. Bu nedenle taraflar arasında husumet olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, olay günü Avukat Hüseyin Yama'nın stajyeriyle birlikte kira alacaklarını konuşmak üzere sanığın ofisine gittiği anlatıldı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA SİGARA İÇTİ

Sanığın yanındaki stajyerini "Burada sıkılırsın biz erkek erkeğe konuşacağız" bahanesiyle ofisin üst katına gönderdiği kaydedilen gerekçeli kararda, telefonuyla uğraşan Yama'yı sanık Kılıç'ın çekmecede bulunan ruhsatlı ve ateşe hazır haldeki silahını çıkararak kafasına ateş ettiği ve öldürdüğü ifade edildi. Sanık Kılıç'ın soğuk kanlı bir şekilde dışarıya çıkıp sigara içtiği, maktulün öldüğünü bilmesine rağmen olaya kaza süsü vermek amacıyla 112'yi çağırdığı belirtilen kararda, stajyere de "Bizim görüşmemiz uzun sürecektir, sen evine git, sekreterim seni götürsün" diyerek 20 lira dolmuş ücreti verdiği ve olay yerinden uzaklaştırdığı anlatıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine emekli başçavuş olduğunu, kaza ile maktule vurduğunu söylediğini belirtilen gerekçeli kararda Kılıç'ın polise teslim olduğu hatırlatıldı.

"MAKTULÜN KAFASI SİLAHIN BULUNDUĞU ÇEKMECEDEN 70 CM YUKARIDA"

Gerekçeli kararda sanığın tüm aşamalardaki savunmasında olayın kazayla meydana geldiğini söylemesi yinelendi. Olayın kazayla meydana gelmediği belirtilen gerekçeli kararda "Bu savunması suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma olup olayın şekline uygun düşünülmediğinden itibar edilmemiştir. Sanık yaklaşık 4x3 ebatındaki ofistedir. Krokide belirtildiği üzere sanığın oturduğu koltuğun arkasında dolap ve etajer vardır. Önünde sanığın masası vardır. Masanın bitişiğinde maktulün oturduğu koltuk vardır. Sanık 1.70 boyundadır. Maktul 1.75 - 1.80 boyundadır. Silahın bulunduğu çekmece sanığın oturma pozisyonuna göre dizinin hizasındadır. Maktulün kafası oturma şekline göre çekmeceden yaklaşık 70 cm yukarıdadır. Merminin girişi sağ temporal bölgede kulak sayvanının 5 cm üzerindedir. Merminin çıkışı sol kulak sayvanının içerisinde üst kıvrımdadır. Mermi maktulün kafatasından girip çıktıktan sonra hemen maktulün arkasında bulunan kitaplıktaki kitabın ucunu da sıyırmıştır. Açıya bakıldığında mermi aşağıdan yukarıya doğru bir seyir meydana getirmiştir. Sanığın iddia ettiği gibi silahın kazayla patlaması halinde maktulün oturuşuna göre maktule isabeti imkansızdır" denildi.

"KAZA OLDUĞUNU ISRARLA SAVUNMASI PİŞMAN OLMADIĞININ GÖSTERGESİ"

Gerekçeli kararda eylemin avukatın görevi sırasında meydana geldiği, avukatlık görevinin kamu görevi olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu sebeple "Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan hüküm kurulduğu kaydedildi. Sanığın emekli astsubay olduğu, silahın nasıl kullanılacağını bildiği, stajyeri iki defa olay yerinden uzaklaştırdığı ve silahı ateşe hazır halde çekmecede bulundurduğu vurgulandı. Cezada takdiri indirim uygulanmamasıyla da ilgili "Gerçekten pişmanlık göstermemiştir. Soğukkanlı davranmıştır. Maktul 38 yaşında genç bir avukattır. Sanık ile maktulün babası arasındaki alacak davası icraya konu edilmiştir. Hukuki yollardan borçlu olmadığını ispat etmesi mümkünken maktulü babasının alacağını takip etmesi nedeniyle maktulü öldürmesi, akabinde soğukkanlı bir şekilde olayın kaza olduğunu ısrarla savunması eyleminde pişman olmadığının göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul