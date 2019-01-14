Son Dakika Haberleri: Avukat Cumhur Keskin, Mezarı Başında Anıldı

Avukat Cumhur Keskin, Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 18. dönem SHP Hakkari Milletvekili Avukat Cumhur Keskin, ölümünün 19. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Avukat Cumhur Keskin, Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 18. dönem SHP Hakkari Milletvekili Avukat Cumhur Keskin, ölümünün 19. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Halkın Sesi Gazetesi tesislerinde toplanan vatandaşlar, burada büyük bir araç konvoyu ile Dağgöl Mahallesi Kalealtı Mezarlığı'na hareket ettiler. Keskin ailesi, yakınları ve sevenleri, Av. Cumhur Keskin'i mezarı başında anarak, Kur'an-ı Kerim okudu. Anma törenine Av. Cumhur Keskin'in yeğeni ve Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Başkan Keskin, 19 yıl geçtiğini, ama hala aynı acıyı ve özlemi içlerinde yaşadıklarını belirterek, "Cumhur Keskin, Hakkari'nin ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

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