Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı - Son Dakika

Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı

6 saat önce

Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin, ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı, System.String[]

Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin, ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı.


Dağgöl Mahallesi Kalealtı Mezarlığındaki kabri başında yapılan anma programına Keskin ailesi, Durankaya Eski Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan, avukatlar ve sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından kısa bir açıklama yapan Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Kesmin'in hayatının her döneminde aydınlık, çoğulcu, örgütlü bir toplum, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesini bütün birimlerine oturtmuş bir Türkiye için mücadele ettiğini söyledi. Gerek mesleki yaşamında, gerekse siyasi yaşamında daima ilkeli ve dürüst bir tutum izlemiş, bu tutumundan hiçbir zaman ödün vermediğini ifade eden Canan, "Keskin'i ölümünün 20. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arnavutköy'de ormanda cesedi bulunan kadını oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
Antalya kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:29:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]